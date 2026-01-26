Dấu ấn tuổi trẻ

Chiến thắng của Learner Tien trước Daniil Medvedev tại vòng 4 Australian Open 2026 vượt qua câu chuyện về cú sốc tại giải đấu, mà là khoảnh khắc đánh dấu sự dịch chuyển thế hệ rõ ràng trong quần vợt nam thế giới.

Ở tuổi 20, Tien không chỉ đánh bại một cựu vô địch Grand Slam (US Open 2021), mà còn làm điều đó theo cách khiến khán giả Melbourne và cả thế giới phải nhìn anh bằng con mắt khác.

Learner Tien thi đấu ấn tượng. Ảnh: AO

Tỷ số 6-4, 6-0, 6-3 phản ánh chính xác cục diện trận đấu. Một tay vợt trẻ kiểm soát hoàn toàn thế trận trước một trong những đối thủ khó chịu nhất trên mặt sân cứng.

Đặc biệt, set thắng 6-0 của Tien mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần đầu tiên sau 451 trận đấu Grand Slam, Medvedev để thua một set trắng. Con số ấy đủ để nói lên mức độ hiếm hoi và sự áp đảo của màn trình diễn mà chàng trai người gốc Việt tạo ra.

Medvedev không phải đối thủ dễ bị cuốn trôi. Lối đánh bền bỉ, khả năng phòng ngự từ cuối sân và bản lĩnh thi đấu ở Grand Slam từng giúp tay vợt người Nga nhiều lần tiến sâu tại Australian Open.

Anh có 3 lần vào chung kết tại Melbourne, gần nhất là trận thua ngược Jannik Sinner 2-3 cách nay 2 năm.

Tuy nhiên, trước Tien, mọi ưu thế ấy gần như bị vô hiệu hóa. Tay vợt trẻ người Mỹ chơi với nhịp độ cao, giao bóng hiệu quả, trả giao sâu và liên tục ép Medvedev vào những tình huống phải phòng ngự bị động.

Quan trọng hơn, Tien giữ được sự lạnh lùng hiếm thấy ở độ tuổi của mình, không để cảm xúc chi phối ngay cả khi nắm thế thượng phong.

Lịch sử

Chiến thắng này đưa Learner Tien lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tứ kết một giải Grand Slam, đồng thời thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ.

Anh trở thành tay vợt trẻ nhất vào tứ kết Australian Open kể từ năm 2015, một mốc thời gian cho thấy đã rất lâu rồi giải đấu này mới chứng kiến một gương mặt trẻ tạo ra ảnh hưởng lớn đến vậy ở giai đoạn cuối.

Không dừng lại ở đó, sau khi khuất phục Medvedev một cách dễ dàng, Tien còn đi vào lịch sử quần vợt Mỹ với cột mốc mang tầm thế kỷ.

Nhiều cột mốc được Learner Tien thiết lập. Ảnh: AO

Cụ thể, anh là tay vợt người Mỹ trẻ nhất lọt vào tứ kết Grand Slam kể từ Andy Roddick tại chính sân nhà US Open 2001.

So sánh với Roddick không chỉ mang ý nghĩa thống kê, mà còn gợi mở về một chu kỳ mới của quần vợt Mỹ nơi những tài năng trẻ bắt đầu đủ bản lĩnh để cạnh tranh sòng phẳng ở các sân khấu lớn nhất.

Điều đáng nói là chiến thắng trước Medvedev không mang dáng dấp của sự may mắn. Tien thắng bằng thế trận, bằng chiến thuật và bằng tâm lý.

Anh không chơi như một “hiện tượng”, mà như một tay vợt đã sẵn sàng đứng trong nhóm cạnh tranh dài hạn của ATP Tour.

Tứ kết Australian Open 2026 không chỉ là phần thưởng cho một giải đấu thăng hoa, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của chính Learner Tien.

Trong thời gian ngắn, tay vợt gốc Việt với cái tên ý nghĩa từ người mẹ giáo viên đã bước qua ranh giới của tiềm năng để chạm tới đẳng cấp thực sự. Từ Melbourne, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu.