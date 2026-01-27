Tứ kết Australian Open 2026:

Highlights Learner Tien 1-3 Alexander Zverev

Trận tứ kết Australian Open giữa Alexander Zverev và Learner Tien diễn ra đúng với kỳ vọng về một màn so tài đỉnh cao, khi hai tay vợt từng chia nhau chiến thắng trong hai lần đối đầu trước đó.

Zverev nhập cuộc đầy uy lực. Ở set mở màn, tay vợt người Đức tận dụng khả năng giao bóng ổn định cùng những cú thuận tay uy lực để giành chiến thắng 6-3, sớm tạo lợi thế về tâm lý.

Learner Tien không thắng được kinh nghiệm và bản lĩnh của Zverev - Ảnh: AO

Tuy nhiên, Learner Tien cho thấy vì sao anh được xem là hiện tượng của giải. Set 2 kéo dài tới 67 phút, chứng kiến những pha đôi công bền bỉ và giằng co từng điểm số. Trong loạt tie-break, Tien tỏ ra lạnh lùng hơn để thắng 7-5, cân bằng tỷ số trận đấu.

Bước sang set 3, Zverev nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Tay vợt hạng ba thế giới áp đảo hoàn toàn, thắng chóng vánh 6-1 chỉ sau chưa đầy nửa giờ.

Set 4 tiếp tục là cuộc đấu trí căng thẳng, khi cả hai đưa nhau vào tie-break lần nữa. Lần này, kinh nghiệm và bản lĩnh giúp Zverev thắng 7-3, khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó ghi tên mình vào bán kết.