Highlights Carlos Alcaraz 3-0 Alex de Minaur

Carlos Alcaraz đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại Alex de Minaur với tỷ số 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) ở trận tứ kết Australian Open.

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh và khả năng kiểm soát thế trận, đặc biệt trước một đối thủ giàu tốc độ và rất khó chịu như de Minaur.

Alcaraz lần đầu vào bán kết Australian Open và lần thứ 10 góp mặt ở bán kết Grand Slam - - Ảnh: US Open, AO

Set đấu đầu tiên diễn ra căng thẳng khi hai tay vợt liên tục giằng co từng game cầm giao bóng. De Minaur bám đuổi quyết liệt, nhưng ở thời điểm quyết định, Alcaraz tận dụng tốt sai sót của đối thủ để bẻ game then chốt, khép lại set 1 với chiến thắng 7-5.

Bước sang set 2, Alcaraz tăng tốc mạnh mẽ, phát huy hiệu quả những cú thuận tay uy lực cùng khả năng di chuyển linh hoạt, qua đó thắng nhanh 6-2.

Trân bán kết Alcaraz vs Zverev hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: US Open

Set 3 chứng kiến sự vượt trội hoàn toàn của hạt giống số 1 khi anh không cho de Minaur nhiều cơ hội phản kháng, kết thúc trận đấu bằng tỷ số 6-1.

Chiến thắng này giúp Carlos Alcaraz lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Australian Open. Tại đây, anh sẽ đối đầu Alexander Zverev, tay vợt vừa vượt qua đại diện gốc Việt Learner Tien với tỷ số 3-1, hứa hẹn một trận đấu đỉnh cao và đầy kịch tính.