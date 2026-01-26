Highlights Jannik Sinner 3-0 Luciano Darderi

Jannik Sinner tiếp tục cho thấy phong độ ổn định khi chạm trán đồng hương Luciano Darderi tại vòng bốn Australian Open. Tay vợt sinh năm 2001 không hề tỏ ra dè dặt, nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ set đầu tiên.

Với khả năng giao bóng hiệu quả cùng những pha đánh cuối sân chính xác, Sinner sớm giành hai break-point và khép lại set 1 chỉ sau ít phút với tỷ số 6-1.

Jannik Sinner ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất giải - Ảnh: US Open

Bước sang set 2, Darderi nỗ lực chơi sòng phẳng hơn, song sự khác biệt về đẳng cấp vẫn quá rõ ràng. Sinner tiếp tục kiểm soát nhịp độ, buộc đối thủ mắc sai lầm và giành thêm hai break-point để thắng 6-3.

Set 3 chứng kiến Darderi cải thiện đáng kể, thi đấu chắc tay hơn và kéo trận đấu vào loạt tie-break. Tuy nhiên, khi bị dẫn 0-2, Sinner vẫn giữ được sự lạnh lùng cần thiết. Anh tăng tốc đúng lúc, thắng liền mạch các điểm số quan trọng và kết thúc tie-break với tỷ số 7-2, qua đó hoàn tất chiến thắng 3-0.

Với kết quả này, Sinner giành vé vào tứ kết Australian Open 2026 và sẽ chờ đối thủ ở cặp đấu giữa Shelton và Ruud.