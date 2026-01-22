Chiều 22/1, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại Saudi Arabia chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Đây cũng là trận đấu khép lại hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026 của Đình Bắc và các đồng đội.

Khác với buổi tập trước, các cầu thủ trẻ bước ra sân tập với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Những lời động viên cũng như các liệu pháp tâm lý của HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện khiến tất cả quên đi nỗi buồn sau trận thua U23 Trung Quốc. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng phía trước vẫn còn nhiệm vụ quan trọng, và U23 Việt Nam không được phép mất tập trung và đặc biệt là đánh mất hình ảnh.

U23 Việt Nam quyết chiến ở trận đấu cuối cùng tại giải. Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang Sik mong muốn các học trò của mình thi đấu một trận sảng khoái, chơi hết khả năng, không phải quan tâm tới việc có giành được chiến thắng để giành vị trí hạng ba hay không.

Thực tế cho thấy áp lực tâm lý khiến hầu hết các vị trí ở U23 Việt Nam chơi dưới sức trong trận thua U23 Trung Quốc. Đó là trận mà đối thủ thể hiện tốt hơn, nhưng chính các cầu thủ U23 Việt Nam cũng phải xem lại mình.

Được biết Ban huấn luyện cùng các cầu thủ có buổi phân tích băng hình về U23 Hàn Quốc vào tối 21/1, trước khi các ý tưởng chiến thuật cho trận đấu được thực hành trong buổi tập ngày 22/1.

Đình Bắc và các đồng đội sẵn sàng cho trận gặp U23 Hàn Quốc. Ảnh: Ted Trần

U23 Việt Nam rèn kỹ các bài chống bóng bổng, chơi phòng ngự phản công. Dù U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn nhiều, nhưng đội bóng áo đỏ cũng có những vũ khí lợi hại có thể gây bất ngờ. Thi đấu với tinh thần thoải mái, U23 Việt Nam quyết mang tới một trận đấu đẹp mắt để tri ân người hâm mộ.

Trận tranh hạng 3 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc lăn bóng vào lúc 22h00 ngày 23/1 trên sân phụ của King Abdullah Sports City Hall Stadium. Đây là sân mà thầy trò HLV Kim Sang Sik khởi đầu vòng bảng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan.

