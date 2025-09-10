Tại bảng A, U23 Jordan khẳng định sức mạnh khi thắng U23 Turkmenistan 2-1, giành trọn 9 điểm và ngôi đầu bảng. Thất bại khiến Turkmenistan dừng bước với 6 điểm, hiệu số +5.

Ở bảng B, U23 Nhật Bản hủy diệt Kuwait 6-1 để toàn thắng cả 3 trận. Bảng C chứng kiến màn trình diễn hoàn hảo của U23 Việt Nam với 9 điểm tuyệt đối.

U23 Việt Nam toàn thắng ở vòng loại - Ảnh: SN

Ở bảng D, trận hòa giữa U23 Australia và U23 Trung Quốc giúp cả hai cùng đi tiếp. Bảng E và F có kịch bản tương tự khi Kyrgyzstan, Uzbekistan, Thái Lan và Lebanon đều cán mốc 7 điểm để giành vé.

U23 Iraq cũng đạt 7 điểm ở bảng G, trong khi U23 Qatar thắng Bahrain 2-1 để chiếm ngôi nhất bảng H.

Tại bảng I, U23 Iran đánh bại UAE 3-2, dẫn đầu với 9 điểm. UAE dù thua nhưng hiệu số +14 đủ để trở thành đội nhì duy nhất có 6 điểm lọt vào VCK. Bảng J và K, U23 Hàn Quốc và U23 Syria toàn thắng để giữ ngôi đầu.

U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á - Ảnh: AFC

Danh sách 16 đội dự VCK U23 châu Á 2026: Chủ nhà Saudi Arabia; 11 đội nhất bảng gồm Jordan, Nhật Bản, Việt Nam, Australia, Kyrgyzstan, Thái Lan, Iraq, Qatar, Iran, Hàn Quốc, Syria; cùng 4 đội nhì xuất sắc nhất: Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon và UAE.

Highlights U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

