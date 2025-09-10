Tấm vé dễ dàng

Chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen nhờ pha lập công duy nhất của Thanh Nhàn, U23 Việt Nam đã khép lại hành trình vòng loại U23 châu Á 2026 một cách hoàn hảo. Toàn thắng cả 3 trận, không để lọt lưới bàn nào và giành vé dự vòng chung kết lần thứ 6 liên tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã hoàn thành mục tiêu một cách gọn gàng.

U23 Việt Nam toàn thắng và giành vé dự VCK U23 châu Á lần thứ 6 liên tiếp

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể nói tấm vé đến giải châu Á đến với U23 Việt Nam theo kịch bản khá dễ dàng. Được thi đấu trên sân nhà Việt Trì, sở hữu lực lượng mạnh nhất với nhiều gương mặt nổi bật, lại chỉ phải đối đầu những đối thủ dưới cơ như U23 Bangladesh (2-0), U23 Singapore (1-0) và U23 Yemen (1-0), rõ ràng đội bóng của HLV Kim Sang Sik nắm mọi lợi thế.

Chính bởi vậy, thành tích toàn thắng của U23 Việt Nam không gây bất ngờ, thậm chí được xem như kịch bản tất yếu hơn là sự bùng nổ. Điều quan trọng nhất có lẽ là việc HLV Kim Sang Sik có thêm thời gian kiểm chứng nhân sự, lối chơi và tinh thần cho hành trình dài hơi phía trước.

Đến lấn cấn...

Giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn thắng và không thủng lưới lần nào, tấm vé dự VCK U23 châu Á mà U23 Việt Nam vừa giành được là hoàn hảo.

Tuy nhiên đó là bề nổi về kết quả, còn đi sâu vào chi tiết, đội vẫn chưa thực sự thuyết phục được người xem. U23 Việt Nam vẫn bộc lộ những hạn chế kéo dài: khả năng dứt điểm chưa tốt, hiệu quả tấn công thấp so với số cơ hội tạo ra, và sự bế tắc mỗi khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Nhưng sau sự hào nhoáng về kết quả, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề chờ ông Kim Sang Sik giải quyết

Với 4 bàn thắng sau 3 trận, trước những đối thủ yếu hơn, là một con số quá khiêm tốn so với số lượng cơ hội mà U23 Việt Nam tạo ra. Các chân sút vẫn tỏ ra quá phung phí, thiếu đi sự lạnh lùng và chính xác cần thiết trong những pha bóng quyết định. Nếu không có khoảnh khắc tỏa sáng của Thanh Nhàn, trận đấu với U23 Yemen hoàn toàn có thể kết thúc với một kịch bản khác.

Dù vậy, tấm vé lần thứ 6 liên tiếp dự VCK châu lục là kết quả xứng đáng và đáng khen, nhưng chưa đủ để khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao hơn và trước các đối thủ khó hơn.

HLV Kim Sang Sik cần nhiều hơn những con số thống kê đẹp đẽ – đó là sự cải thiện rõ rệt trong khâu dứt điểm và khả năng vận hành lối chơi linh hoạt hơn cho U23 Việt Nam, thay vì “chấp chới” như vừa thể hiện.

Hy vọng quãng thời gian chuẩn bị cho SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á sẽ là lúc U23 Việt Nam lột xác, vượt qua những lấn cấn còn tồn tại để bay cao.

