U23 Việt Nam tiếp tục tạo nên tiếng vang ở Đông Nam Á và châu lục khi đánh bại U23 UAE 3-2, trong trận tứ kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Lê Phát (39’), Nguyễn Đình Bắc (62’) là những người lần lượt giúp U23 Việt Nam dẫn bàn trong hai hiệp chính. Cả hai lần U23 UAE đều gỡ hòa thành công.

U23 Việt Nam ăn mừng vào bán kết U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Khoảnh khắc lóe sáng của Nguyễn Minh Phúc trong hiệp phụ mang về tấm vé bán kết U23 châu Á cho U23 Việt Nam.

Đội quân của HLV Kim Sang Sik nhận được “mưa lời khen” từ giới truyền thông Thái Lan với màn trình diễn ngoạn mục.

Nhiều tờ báo thể thao xứ Chùa Vàng đánh giá cao tinh thần thi đấu, bản lĩnh và sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tờ Siam Sport nhận định U23 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thép khi hai lần bị đối thủ gỡ hòa nhưng vẫn không đánh mất thế trận.

“U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ (hòa 2-2 sau 90 phút) ở trận tứ kết giải vô địch U23 châu Á, qua đó giành quyền vào bán kết lần thứ hai, sau kỳ tích năm 2018”, Siam Sport viết.

Siam Sport bình luận: “Trong hiệp 1, hai đội nhập cuộc cởi mở và chơi ăn miếng trả miếng. U23 Việt Nam mở tỷ số rồi Junior Ndiaye gỡ hòa 1-1 cho U23 UAE.

Sang hiệp 2, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ một lần nữa vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu của tiền đạo chủ lực Nguyễn Đình Bắc. Dù vậy, U23 UAE tiếp tục có bàn gỡ hòa.

U23 Việt Nam liên tục biến hóa, chơi ngày càng hay dưới tài chỉ huy của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: AFC

Trong hiệp phụ, U23 Việt Nam ghi bàn quyết định khi Phạm Minh Phúc sút bóng chạm người đối phương đi vào lưới. Các học trò của ông Kim Sang Sik đã bảo toàn lợi thế 3-2 cho đến khi trận đấu kết thúc”.

Trong khi đó, Thai Rath cũng dành lời khen cho chiến thắng của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

“U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 UAE trong hiệp phụ, qua đó chính thức giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2026”.

Ở U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang thể hiện hình ảnh lá cờ đầu bóng đá Đông Nam Á.

Với việc U23 Nhật Bản phải vượt qua U23 Jordan trên loạt luân lưu, U23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng ở U23 châu Á trong thời gian 120 phút.

