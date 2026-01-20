"Nhìn lại hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, chúng tôi trải qua những trận đấu khó khăn với các đối thủ rất mạnh, từ U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan rồi chủ nhà U23 Saudi Arabia, và mới đây là U23 UAE ở tứ kết. Trong mọi trận đấu và mọi hoàn cảnh, các cầu thủ của tôi không bao giờ ngừng quyết tâm, nói không với bỏ cuộc và luôn tiến về phía trước", HLV Kim Sang Sik khẳng định.

"Những phẩm chất đó đã mang lại các chiến thắng và đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, những người luôn dõi theo, ủng hộ đội tuyển từ quê nhà. Tôi rất vui khi U23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm và khích lệ. Điều này mang tới động lực lớn, thúc đẩy chúng tôi tới chiến thắng", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

HLV Kim Sang Sik rất hạnh phúc khi U23 Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Ảnh: AFC

HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi chia sẻ một chi tiết vui vẻ: “Ở đây nhưng tôi vẫn nắm bắt thông tin tại Việt Nam, để biết rằng các CĐV ghép ảnh tôi với phù thủy Harry Potter, trông khá buồn cười".

Lý giải về việc chọn thủ thành Trung Kiên tham gia buổi họp báo trước trận, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết: “Trung Kiên đã chơi xuất sắc ở giải lần này, đặc biệt là màn trình diễn ngoạn mục trước U23 Saudi Arabia. Trận bán kết với U23 Trung Quốc, sự thể hiện giữa Trung Kiên và Li Hao bên U23 Trung Quốc chắc chắn rất đáng xem".

Nhưng hành trình của U23 Việt Nam chưa dừng lại. Ảnh: AFC

Về trận bán kết với U23 Trung Quốc, thuyền trưởng U23 Việt Nam đánh giá: “Tôi biết trận đấu với một đội bóng Trung Quốc luôn có ý nghĩa quan trọng, đồng thời cũng nhìn thấy quyết tâm, ý chí giành chiến thắng của các cầu thủ. Đó là lý do chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình, chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với mục tiêu duy nhất: giành lấy tấm vé vào chung kết".

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, Saudi Arabia.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn