Tưởng dễ

Việc U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc ở bán kết rõ ràng mang đến cảm giác nhẹ nhõm hơn so với viễn cảnh phải đối đầu U23 Uzbekistan- đội bóng luôn được xem là thế lực hàng đầu của bóng đá trẻ châu Á. Trong tâm lý chung của người hâm mộ, Trung Quốc vẫn là đối thủ “quen mặt”, không quá vượt trội về chuyên môn so với Việt Nam ở cấp độ trẻ trong nhiều năm trở lại đây.

Thực tế, U23 Việt Nam có không ít cơ sở để tự tin. Những lần đối đầu gần đây giữa hai đội thường mang lại kết quả tích cực cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, trong đó có chiến thắng ở Panda Cup 2025, ngay trước thềm SEA Games 33.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 Trung Quốc, ít nhất về mặt kết quả

Ngoài ra, nếu đặt hai đội lên bàn cân ở VCK U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam đang tạo ấn tượng rõ rệt hơn. Những chiến thắng trước các đối thủ mạnh như Jordan, Saudi Arabia hay UAE cho thấy đội bóng của HLV Kim Sang Sik sở hữu lối chơi mạch lạc, thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu ổn định.

Trong khi đó, hành trình của U23 Trung Quốc vào bán kết không thực sự thuyết phục về mặt chuyên môn, ít nhất là nếu chỉ nhìn vào các con số thống kê. Chính vì thế, cảm giác “tưởng dễ” là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng sẽ không đơn giản

Nhìn vào thành tích, U23 Trung Quốc chỉ ghi đúng 1 bàn thắng ở vòng bảng, giành 1 chiến thắng để vượt qua vòng đấu đầu tiên. Ở tứ kết, cũng chỉ có thể đi tiếp sau loạt sút luân lưu 11m may rủi (hòa 0-0 trong 120 phút) trước U23 Uzbekistan.

Nhưng chính sự “xấu xí” ấy lại là điều khiến U23 Trung Quốc trở nên đáng ngại. Đội bóng này không hề yếu, mà đang chơi thứ bóng đá rất rõ ràng về ý đồ: ưu tiên sự chắc chắn, kỷ luật và phòng ngự có tổ chức. Việc chưa để lọt lưới bàn nào sau 4 trận đấu, trước những đối thủ có phong cách khác nhau, là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhưng ở phương diện chuyên môn, U23 Trung Quốc đang cho thấy sự khó chịu rất cao

Đặc biệt, trận hòa không bàn thắng trước U23 Uzbekistan, hàng thủ U23 Trung Quốc vận hành kín kẽ với đội hình lùi sâu, bịt kín trung lộ, hạn chế tối đa khoảng trống và buộc U23 Uzbekistan phải rơi vào bế tắc. Đó không phải lối chơi đẹp mắt, nhưng cực kỳ hiệu quả ở các trận đấu loại trực tiếp.

Với U23 Việt Nam, thách thức nằm ở chỗ phải phá vỡ được hệ thống phòng ngự ấy, đồng thời tránh rơi vào cái bẫy tâm lý “trên cơ”. Một khoảnh khắc thiếu tập trung, một sai lầm nhỏ trong khâu dứt điểm hay phòng ngự chuyển trạng thái, đều có thể khiến cục diện đảo chiều.

Vì thế, dù được đánh giá cao hơn, U23 Việt Nam sẽ không có một chiến thắng dễ dàng như nhiều người nghĩ. Muốn vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần sự kiên nhẫn, tỉnh táo, bản lĩnh và quan trọng hơn là sẵn sàng cho một trận đấu kéo dài, thậm chí sang loạt đấu may rủi trên chấm 11m.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn