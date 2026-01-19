Phát biểu sau trận thắng U23 Uzbekistan ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc cho biết ông không xem U23 Việt Nam thi đấu ở trận gặp U23 UAE vì còn bận tập trung cho đội bóng của mình.

Tuy nhiên, theo giới truyền thông Trung Quốc, HLV Antonio Puche đã thu thập được rất nhiều thông tin từ U23 Việt Nam. Chiến lược gia này rất tự tin đưa U23 Trung Quốc vào bán kết, và có sự chuẩn bị từ rất sớm.

Tờ Thanh niên Bắc Kinh tiết lộ, đội ngũ trinh sát của HLV Antonio Puche cung cấp video các trận đấu của U23 Việt Nam, cùng với những phân tích chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

HLV Antonio Puche nghiên cứu kỹ về U23 Việt Nam.

"U23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà U23 Trung Quốc từng đối mặt", tờ này nhận định. Thanh niên Bắc Kinh phân tích: "U23 Việt Nam có lối chơi linh hoạt, khó đoán. Họ chơi với sơ đồ 4-4-2 ở trận ra quân, sau đó chuyển sang 3-4-3 ở hai trận còn lại của vòng bảng, rồi điều chỉnh thành 5-4-1 với lối đá phòng ngự phản công ở trận thắng U23 UAE".

Trong khi đó, trang Sina Sports viết: "Suất bán kết hoàn toàn tương xứng với trình độ của U23 Việt Nam. Thành công của U23 Việt Nam đến từ những thành tích tốt thời gian qua, dựa vào nền tảng thể lực, chiến thuật, sự phục hồi và phân tích thông minh. Những điều này không có được sau một đêm, mà là quá trình dài kiên trì với đào tạo trẻ, điều mà bóng đá Trung Quốc cần học hỏi".

U23 Việt Nam là thử thách lớn với U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vào tới bán kết ở giải U23 châu Á. Lối chơi của đội bóng này có phần tiêu cực khi chỉ tập trung vào phòng ngự chặt và làm tất cả để kéo trận đấu tới loạt luân lưu may rủi như trận tứ kết với U23 Uzbekistan.

Một kịch bản tương tự nhiều khả năng được HLV Antonio Puche sử dụng trong trận gặp U23 Việt Nam ở bán kết. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu quá rõ về điểm mạnh của Đình Bắc và các đồng đội.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik cùng các học trò rất tự tin giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức. Hàng công sắc bén với phong độ cao của Đình Bắc, Lê Phát, Minh Phúc, Viktor Lê... cùng sự chắc chắn của hàng phòng ngự, "Những chiến binh sao vàng" có nhiều phương án khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc, kiên cố của đối thủ trong trận bán kết.

