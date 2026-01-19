Tối 18/1, AFC công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc (22h30 ngày 20/1). Theo đó, trọng tài Alexander George King (Australia) là người cầm còi chính ở trận đấu này.

Hỗ trợ cho trọng tài Alexander King là hai trợ lý đồng hương gồm ông James Andrew Lindsay (trợ lý 1) và ông Kearney John Robinson (trợ lý 2). Trong khi đó, trọng tài bàn là ông Qasim Matar Ali Al-Hatmi (người Oman). Điều hành phòng VAR là ông Muhammad Taqi đến từ Singapore.

Trọng tài Alexander George King (thứ 3 từ phải sang) từng mang tới vận may cho U23 Việt Nam ở trận thắng U23 Saudi Arabia 1-0. Ảnh: Ted Trần

Như vậy, đây là lần thứ 2 trọng tài Alexander George King bắt chính trong trận đấu có U23 Việt Nam. Trước đó ở vòng bảng, vị vua áo đen này điều hành trận U23 Việt Nam thắng chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0 tại lượt cuối bảng A.

Trọng tài Alexander George King bắt đầu sự nghiệp trọng tài năm 2017, được phong cấp FIFA từ năm 2020. Vị vua sân cỏ này cầm còi 197 trận đấu trong sự nghiệp, rút ra 742 thẻ vàng, 46 thẻ đỏ. Đáng chú ý, vị trọng tài này thổi đến 63 quả phạt đền trong các trận đấu mà ông bắt chính.

Trước trận bán kết, U23 Việt Nam không có cầu thủ nào bị treo giò bởi thẻ phạt. Điều này giúp HLV Kim Sang Sik có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, quyết đánh bại U23 Trung Quốc giành vé vào chung kết giải U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn