Chuẩn bị cho trận quyết đấu với Malaysia trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam có màn "tổng duyệt" với Bangladesh trên SVĐ Hàng Đẫy, lúc 19h ngày 26/3. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang Sik tiến hành những thử nghiệm về nhân sự, lối chơi, trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên xếp Xuân Son và Đình Bắc đá cặp với nhau trên hàng tiền đạo.

Thực tế, Đình Bắc bị treo giò ở trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia (đang chịu án phạt cấm thi đấu 2 trận của AFC sau giải U23 châu Á 2026), nhưng anh vẫn có thể được thi đấu trong một trận giao hữu, cụ thể là gặp Bangladesh.

Xuân Son có thể lần đầu đá cặp với Đình Bắc ở tuyển Việt Nam.

Việc thử nghiệm Xuân Son đá cặp cùng Đình Bắc là phương án được HLV Kim Sang Sik rất kỳ vọng, bởi cả hai đều là những chân sút đẳng cấp hàng đầu hiện nay. Một tín hiệu tích cực là Xuân Son vừa có bàn thắng đầu tiên ở V-League, trong trận Thép Xanh Nam Định thắng Ninh Bình ở vòng 14.

Trong khi đó, Đình Bắc dù chưa "mở tài khoản" ở V-League nhưng anh luôn rất nguy hiểm khi khoác áo đội tuyển. Tại VCK U23 châu Á 2026, chân sút sinh năm 2004 đoạt giải Vua phá lưới với 4 pha lập công. Còn trong màu áo tuyển Việt Nam, anh cũng từng ghi bàn và lưới Nhật Bản.

Dù chưa thể sử dụng cặp Xuân Son-Đình Bắc ngay ở trận tái đấu Malaysia, nhưng màn thể hiện của bộ đôi này trong trận giao hữu với Bangladesh cũng rất quan trọng với HLV Kim Sang Sik, giúp nhà cầm quân này có sự kiểm chứng, nhằm tính đường dài cho tuyển Việt Nam. Sự càn lướt, tì đè, khả năng dứt điểm đa dạng của Xuân Son kết hợp với Đình Bắc có tính đột biến cao hứa hẹn giúp hàng công tuyển Việt Nam làm nên sự khác biệt.