Theo xác nhận, trong tuần này, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) sẽ có phán quyết sơ bộ về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan vụ giả mạo hồ sơ giấy tờ bị FIFA phạt nặng hồi tháng 9 năm ngoái.

Các cầu thủ, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, hiện được CAS đồng ý cho tạm hoãn thi hành án trong lúc chờ phán quyết từ tổ chức này.

Các tuyển thủ Malaysia được khuyên hãy quên 'cơn bão' từ FIFA, và gạt CAS sang một bên để tập trung tối đa cho trận đấu phía trước - gặp tuyển Việt Nam vào 31/3 tới đây. Ảnh: NST

Giám đốc điều hành của tuyển Malaysia, ông Rob Friend bày tỏ sự lạc quan, sau phiên điều trần với CAS kéo dài 12 tiếng đồng hồ hôm 26/2 vừa qua.

Mới nhất, thông qua NST, chuyên gia bóng đá – tiến sĩ Zulakbai Abdul Karim, cũng “lên dây cót” cho các tuyển thủ của ‘Harimau Malaya’, với phía trước là cuộc tái chạm trán tuyển Việt Nam – lượt về vòng loại Asian Cup 2027, trên sân Thiên Trường vào 31/3 tới đây.

Theo vị này, tuyển Malaysia không được để bị ảnh hưởng tinh thần bởi án phạt từ FIFA, cũng như gạt mối bận tâm từ CAS, để tập trung đấu tuyển Việt Nam, đội họ đã thắng 4-0 hồi tháng 6 năm ngoái, với cả 7 cầu thủ dính án phạt ở trên, góp mặt.

Malaysia hiện đứng nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với 15 điểm, Việt Nam xếp sau (12 điểm). Trong trường hợp, CAS vẫn xác nhận FAM và 7 cầu thủ trên có tội (dù có thể giảm nhẹ án), tuyển Malaysia khó thoát bị AFC xử thua 0-3 Việt Nam lẫn Nepal. Khi ấy, họ sẽ bị trừ 6 điểm – chỉ còn 9 điểm, đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang Sik lên dẫn đầu bảng với 15 điểm.

Nhưng chuyên gia Zulakbai Abdul Karim không loại trừ biết đấu bóng đá Malaysia nhận tin vui từ CAS: “Điều kỳ diệu vẫn xảy ra trong thể thao. Chúng ta thấy những câu chuyện đội yếu thắng kẻ mạnh. Vì vậy, tin vui cũng có thể đến với tuyển Malaysia.

Hiện tại vẫn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng các cầu thủ không nên nghĩ về phán quyết của CAS. Họ cần tập trung hoàn toàn cho trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 tới đây.

Người hâm mộ đang rất phẫn nộ về vụ việc làm giả hồ sơ giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch. Vì thế, một chiến thắng trước tuyển Việt Nam có thể xoa dịu tình hình”.

Tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 Malaysia, một khi CAS phán quyết bóng đá Malaysia có tội - liên quan vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ

Vị này khích lệ thêm rằng, dù tuyển Việt Nam mạnh hàng đầu khu vực nhưng không phải là bất khả chiến bại: “Tuyển Việt Nam không giống như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Đấu với đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất khó, nhưng chúng ta có thể tạo nên bất ngờ”.

Tái đấu tuyển Việt Nam, Malaysia khả năng được tăng cường sức mạnh bởi 2 cầu thủ nhập tịch mới là tiền đạo Bergson da Silva (JDT) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (KL City).

“Chúng ta đều đã biết khả năng của họ tại M-League. Vì thế, tôi tin rằng, nếu có thêm Berggson và Gallifuoco trong đội hình, cửa để Malaysia thắng tuyển Việt Nam sẽ cao hơn”, chuyên gia Zulakbai Abdul Karim cho hay.