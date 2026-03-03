Chiều 3/3, VFF chính thức xác định địa điểm và thời gian thi đấu trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Bangladesh. Theo đó, cuộc so tài này diễn ra lúc 19h00 ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội).

Bangladesh với biệt danh “Những con hổ Bengal" vốn là diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn. Hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 ở trận giao hữu và đánh bại Ấn Độ 1-0 tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 21/3 tới. Ảnh: S.N

Đây là trận đấu mang ý nghĩa tạo bước chạy đà cần thiết cho tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận tái đấu với đội tuyển Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Theo tính toán về chuyên môn của BHL, đội khách Bangladesh được đánh giá là “quân xanh” phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp Quang Hải và các đồng đội có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 21/3. HLV Kim Sang Sik hiện đang lên danh sách tâp trung với lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng cho trận quyết đấu với Malaysia, tranh tấm vé duy nhất đi tiếp vào VCK Asian Cup 2027.