"Tôi không có bất cứ chê trách nào với các cầu thủ. Họ chơi quá tốt và phá toàn bộ những nỗ lực nhồi bóng bổng của Philippines, đồng thời tạo nên thế trận tốt và có một bàn thắng mười mươi", HLV Mai Đức Chung đánh giá về màn thể hiện của tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết với Philippines.

HLV Mai Đức Chung khen ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ảnh: S.N

Tâm điểm của trận đấu là tình huống ở phút 29. Vạn Sự xử lý hay bên cánh phải rồi tạt vào như đặt cho Bích Thùy lẻn xuống đánh đầu tung lưới Philippines.

Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận. Đoạn băng quay chậm cho thấy, rõ ràng Bích Thùy chưa rơi vào thế việt vị ở tình huống này. Tuyển nữ Việt Nam đã bị "cướp" một bàn thắng hợp lệ!

Trợ lý trọng tài có quyết định sai lầm. Ảnh: S.N

"Công tác trọng tài ở SEA Games lần này không tốt. Như các bạn đã thấy, bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn hợp lệ nhưng lại bị từ chối. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý cầu thủ và phá hỏng mọi nỗ lực cũng như kết quả trận đấu, thành tích cả giải đấu". HLV Mai Đức Chung cho biết.

"Tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng dậy sau thất bại và rời đi với tư thế ngẩng cao đầu sau những gì đã thể hiện", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

