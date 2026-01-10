“Tôi cứ tưởng mình là người ghi bàn nhưng khi nhìn lên thì không phải. Nhưng không sao, chỉ cần U23 Việt Nam thắng là được", Văn Thuận nói.

Phút 87, xuất phát từ pha đá phạt góc của Đình Bắc, bóng được treo về phía Lý Đức. Sau pha xử lý bên bên cánh phải, Lý Đức căng ngang vào để Văn Thuận đánh đầu khiến nỗ lực phòng ngự của Brauzman trở thành pha đá phản lưới nhà.

"Thật sự anh em cố gắng rất nhiều và đó là thành quả xứng đáng", Văn Thuận cho biết. Theo tiền đạo mang áo số 10, việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật và giữ được sự tập trung là yếu tố quan trọng giúp U23 Việt Nam làm tốt cả khâu tấn công và phòng ngự, tạo ra khác biệt ở những phút cuối.

Tiền đạo Văn Thuận. Ảnh: Ted Trần

Với bản thân mình, Văn Thuận tiết lộ lời căn dặn của HLV Kim Sang Sik trước mỗi trận đấu: “Tôi hay phạm lỗi nên thầy Kim Sang Sik dặn tôi không được làm vậy trong vòng cấm”.

Trong khi đó, tiền vệ Thái Sơn cho biết: "Không trận nào dễ dàng và chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng. U23 Việt Nam nỗ lực nhiều hơn, cố gắng chơi tốt nhất ở từng trận đấu một để có thể tiến xa nhất có thể".

Sau 2 lượt đấu, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, U23 Jordan đứng nhì với 3 điểm, U23 Saudi Arabia cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ ba do kém hiệu số đối đầu với Jordan, còn U23 Kyrgyzstan bị loại với 0 điểm.

Ở lượt đấu cuối vòng bảng, U23 Việt Nam đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1. Cùng giờ, U23 Jordan gặp U23 Kyrgyzstan. Kịch bản cho 2 suất đi tiếp tại bảng A đang trở nên rất khó lường.

