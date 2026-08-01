Thua 1-2 trước Singapore trên sân nhà nhưng Thái Lan vẫn giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 khi thắng chung cuộc 4-3 sau 2 trận bán kết lượt đi và về. Đối thủ của thầy trò HLV Anthony Hudson là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia.

Đánh giá về trận thua trước Singapore, HLV Anthony Hudson cho biết: "Trước hết, tôi tự hào với các cầu thủ khi họ chiến đấu hết sức để đạt được mục tiêu vào chung kết. Tuyển Thái Lan là sự kết hợp giữa cầu thủ lớn tuổi và trẻ. Tôi tự hào với toàn đội, nhưng kết quả hôm nay thật sự thất vọng. Tôi nghĩ đội có thể làm tốt hơn, đặc biệt là việc tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu".

HLV Anthony Hudson thất vọng khi Thái Lan thua Singapore trên sân nhà. Ảnh: FAT

"Tôi nghĩ Singapore có sự thay đổi rất nhiều. Chúng ta phải ghi nhận HLV Kevin Lee đã giúp Singapore có màn trình diễn tuyệt vời. Tôi tin rằng Singapore hiện đang đi đúng hướng và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai", chiến lược gia người Anh khen ngợi Singapore có sự tiến bộ ở ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson lý giải một trong những lý do khiến Thái Lan không thể chơi tốt trước Singapore là vì lịch thi đấu dày, các cầu thủ phải di chuyển liên tục.

"Thể lực của của các cầu thủ không đáp ứng được phong cách chơi. Khi kết quả không tốt, nhiều người sẽ đặt dấu hỏi, và đó là điều bình thường. Nhưng điều quan trọng là tuyển Thái Lan vào chung kết.

Tôi thừa nhận tuyển Thái Lan nhận không ít chỉ trích, nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành mục tiêu. Việc toàn đội chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị trước mỗi trận đấu nhưng vẫn có thể đi tới chung kết khiến tôi vô cùng tự hào", thuyền trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Thái Lan suýt mất vé chung kết. Ảnh: FAT

Trước trận chung kết, HLV Anthony Hudson cho biết điều quan trọng nhất là hồi phục thể lực, sau đó nghiên cứu kỹ về đối thủ. Đội cũng phải rút ra những bài học sau 2 trận đấu gặp Singapore vừa qua.

"Chúng tôi có 3 ngày chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi trên sân nhà, nhiều hơn 1 ngày so với đối thủ. Trong thời gian này, tôi cùng các cầu thủ cố gắng sửa lỗi. Có một số vấn đề trong hiệp một, khi nhiều vị trí sớm có dấu hiệu mệt mỏi. Phải thừa nhận rằng Singapore rất mạnh. Họ đối đầu với tuyển Việt Nam và Indonesia, gây ra rất nhiều khó khăn với đối phương", HLV Anthony Hudson nói.

"Điều quan trọng nhất ở trận chung kết lượt đi sắp tới là Thái Lan có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn đối thủ. Đó là một sự khác biệt lớn. Trận gặp Singapore là ví dụ rõ nhất về sự giảm sút thể lực của các cầu thủ. Nhưng ngay cả khi các học trò của tôi không có thể trạng tốt nhất, toàn đội vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình", HLV Anthony Hudson chốt lại.

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