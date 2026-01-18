U23 Trung Quốc bước vào trận bán kết gặp U23 Việt Nam với bài toán nhân sự nan giải, khi tiền vệ Yang Haoyu chắc chắn vắng mặt do nhận đủ hai thẻ vàng.

Đây là hệ quả từ lối chơi giàu tranh chấp mà đội bóng của HLV Antonio Puche buộc phải áp dụng trước U23 Uzbekistan ở tứ kết.

Yang Haoyu là cầu thủ quan trọng của U23 Trung Quốc - Ảnh: AFC

Trước trận gặp U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc đã phải nhận tới 8 thẻ vàng. Theo quy định của AFC, thẻ chỉ được xóa sau vòng tứ kết, khiến nhiều cầu thủ rơi vào nhóm “nguy cơ cao”.

Trong thế trận phòng ngự chặt, Yang Haoyu không tránh khỏi việc bị rút thẻ, qua đó chạm mốc hai thẻ vàng và bị treo giò ở bán kết.

Sự vắng mặt của Yang Haoyu là tổn thất đáng kể, bởi tiền vệ 19 tuổi này là mắt xích quan trọng nơi trung tuyến. Anh đá chính cả bốn trận từ đầu giải, thường xuyên kết hợp cùng Li Zhenquan để kiểm soát nhịp độ.

U23 Việt Nam có lợi thế so trước U23 Trung Quốc - Ảnh: Ted Trần

Ở cấp CLB, Yang Haoyu cũng có nền tảng vững vàng khi ra sân 22 trận, ghi 3 bàn cho Shanghai Shenhua mùa trước.

Bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam bước vào bán kết với lợi thế rõ rệt. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được nghỉ nhiều hơn một ngày và có lực lượng gần như tối ưu, khi các cầu thủ từng bị cảnh cáo đã được xóa thẻ.

Cuộc đối đầu lúc 22h30 ngày 20/1 vì thế càng đáng chú ý, trong bối cảnh một bên phải vá tuyến giữa, còn bên kia đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất.

