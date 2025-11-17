Ở lượt trận cuối cùng Panda Cup 2025, U22 Việt Nam đối đầu U22 Hàn Quốc, vào lúc 14h30 hôm nay 18/11, theo giờ Hà Nội.

Được biết, không có đơn vị truyền hình Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng Panda Cup 2025, vì vậy trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc sẽ không được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam.

Để phục vụ người hâm mộ, VietNamNet.vn sẽ tường thuật trực tiếp những diễn biến cập nhật của màn so tài rất đáng chờ đợi này.

U22 Việt Nam bước vào lượt trận cuối Panda Cup 2025 với mục tiêu hướng đến chức vô địch sau khi cục diện bảng đấu trở nên cân bằng bất ngờ.

hất bại đáng tiếc trước U22 Uzbekistan ở trận trước – khi cột dọc và xà ngang liên tục từ chối bàn thắng – khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, U22 Hàn Quốc gây sốc khi thua 0-2 trước U22 Trung Quốc, qua đó đẩy giải đấu vào thế bốn đội bằng điểm.

Hiện tại, cả bốn đội cùng sở hữu 3 điểm, và U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về ngôi vương nếu đánh bại Hàn Quốc. Điều đội bóng cần cải thiện rõ nhất là khả năng dứt điểm: lối chơi mạch lạc, tự tin đã có, nhưng sự lạnh lùng trong khoảnh khắc quyết định vẫn là điều còn thiếu.

U22 Hàn Quốc dù dùng lực lượng mạnh nhất lại bộc lộ vấn đề về tâm lý mỗi khi bị dẫn trước. Nếu U22 Việt Nam chủ động tấn công phủ đầu và ghi bàn sớm, cơ hội giành chiến thắng và cạnh tranh ngôi vô địch là hoàn toàn trong tầm tay.

Đội hình dự kiến trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Văn Trường, Quốc Cường, Minh Phúc, Viktor Lê, Đình Bắc, Văn Thuận.

U22 Hàn Quốc: Moon Hyun Ho, Kang Min Jun, Jeong Jae Sang, Jung Seung Bae, Park Jun Seo, Park Hyun Bin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Lee Geon Hee, Jang Seok Hwan, Shin Min Ha.