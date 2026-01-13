"Năm 2018 tôi còn ở Gia Lai và xem các trận đấu của đàn anh tại VCK U23 châu Á. Tôi hy vọng mình sẽ làm được như thế hệ đi trước. U23 Việt Nam cố gắng tái hiện chiến tích Thường Châu 2018", tiền đạo Quốc Việt nói về mục tiêu của anh cũng như các cầu thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Chiều 13/1, U23 Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Sau khi vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, tinh thần của Quốc Việt cùng các đồng đội rất vui và tự tin.

"Chúng tôi phấn khởi khi giành quyền vào tứ kết. U23 Việt Nam cố gắng hồi phục trong những ngày tới. Dù đối thủ là ai, chúng tôi chiến đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ", Nguyễn Quốc Việt nhấn mạnh.

Tiền đạo Quốc Việt. Ảnh: AFC

Ở VCK U23 châu Á 2026, Quốc Việt thi đấu 2 trận ở vòng bảng, trong đó 1 lần vào sân từ ghế dự bị trận gặp U23 Jordan, 1 lần đá chính trận gặp U23 Kyrgyzstan. Anh chưa thể có bàn thắng cho riêng mình nên đang rất quyết tâm ghi dấu ấn nếu được HLV Kim Sang Sik tin tưởng.

"Hàng công U23 Việt Nam hiện tại có phong độ cao và ai cũng có thể cống hiến hết khả năng của mình trên sân. Tôi mong mình có thể ghi bàn thắng đẹp nếu được thi đấu trận tứ kết", Quốc Việt nói.

Sau loạt trận cuối của bảng B diễn ra tối 13/1, một trong hai đội U23 UAE hoặc U23 Syria sẽ là đối thủ của U23 Việt Nam. Đánh giá về trận tứ kết, Quốc Việt cho biết: "Chắc chắn chúng tôi cùng nhau theo dõi trận đấu của 2 đội U23 UAE và U23 Syria để phân tích vì họ đều có khả năng là đối thủ ở tứ kết.

U23 Việt Nam từng gặp U23 Syria ở trận giao hữu trước giải. Trận thua 1-2 đó chỉ là đá tập thử nghiệm. Nếu gặp lại họ ở tứ kết, chúng tôi nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng, cải thiện hơn. HLV Kim Sang Sik cũng đưa ra phương án để U23 Việt Nam sẵn sàng đối đầu với họ".

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam đá trận tứ kết U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 ngày 16/1.



Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn