Đà Nẵng:

Theo các chuyên gia, việc hỗ trợ đưa các công cụ số đến tận từng hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ cũng như từng cơ sở sản xuất và dịch vụ sẽ giúp phổ cập cơ hội tiếp cận công nghệ, để cả những đơn vị có quy mô nhỏ cũng có thể thuận tiện sử dụng những công cụ quản lý, bán hàng, thanh toán và tiếp thị số. Đây là một biện pháp góp phần nâng cao năng lực sử dụng thông tin, không chỉ cung cấp thông tin cho người dân mà còn giúp họ có công cụ để biến thông tin thành giá trị kinh tế và đóng góp vào hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ của Đà Nẵng không chỉ cung cấp thông tin về các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, mà còn trở thành điểm kết nối để hộ kinh doanh từng bước tiếp cận các công cụ hiện diện trực tuyến.

Thông tin mới được Sở KH&CN Đà Nẵng cập nhật ngày 9/10, chỉ sau hơn 1 tuần chính thức kích hoạt nền tảng Bản đồ số hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ (hkd.danang.gov.vn), gần 1.500 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng đã hoàn tất đăng ký và kích hoạt tên miền quốc gia .biz.vn, đồng thời được khởi tạo website miễn phí.

Kết quả trên phần nào phản ánh nhu cầu hiện diện trên môi trường số của khu vực kinh tế hộ kinh doanh đang rất lớn; đồng thời cũng cho thấy bản đồ số không chỉ cung cấp thông tin về các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, mà còn trở thành một điểm kết nối để hộ kinh doanh từng bước tiếp cận các công cụ hiện diện trực tuyến.

Tên miền “.biz.vn” cùng website riêng có thể được xem như một “ngôi nhà số” của mỗi hộ kinh doanh - Nơi chủ hộ chủ động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thông tin liên hệ và các kênh giao dịch của mình. Nếu mạng xã hội là nơi hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng, thì website có tên miền riêng chính là địa chỉ số để khách hàng có thể tìm kiếm, nhận diện và quay trở lại.

Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng nhận định: Cách tiếp cận này giúp hộ kinh doanh từng bước hình thành tài sản số của riêng mình, giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất và tạo nền tảng để phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến lâu dài bền vững.

Kết quả của đợt triển khai đầu tiên với gần 1.500 tên miền “.biz.vn” được kích hoạt trong thời gian ngắn đã cho thấy hiệu quả của bước thử nghiệm mô hình hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở.

Điểm đáng chú ý của chương trình hỗ trợ chuyển đổi số đang được triển khai tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác là hộ kinh doanh không chỉ được hỗ trợ đăng ký tên miền mà còn được cung cấp 1 gói công cụ để nhanh chóng xây dựng hiện diện trực tuyến.

Cụ thể, trong 2 năm hỗ trợ, các hộ tham gia được hỗ trợ tên miền “.biz.vn”, hạ tầng lưu trữ (hosting) và website dạng landing page có tích hợp bảo mật SSL. Website cũng được tích hợp công cụ trợ lý AI, hỗ trợ chủ hộ cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ và thực hiện một số thao tác quản trị ngay trên thiết bị di động. Ngoài ra, việc tích hợp định vị và liên kết Google Maps giúp khách hàng thuận tiện tìm kiếm vị trí cửa hàng, chỉ đường và tiếp cận cơ sở kinh doanh ngoài thực tế.

Như vậy, từ một cơ sở kinh doanh hiện hữu trên địa bàn, hộ kinh doanh có thể từng bước hình thành một “địa chỉ số” trên Internet, kết nối giữa cửa hàng thực tế, bản đồ số và website.

Kết quả của đợt triển khai đầu tiên với gần 1.500 tên miền “.biz.vn” được kích hoạt trong thời gian ngắn đã cho thấy hiệu quả của bước thử nghiệm mô hình hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở. Thời gian tới, Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng và VNNIC sẽ tiếp tục tối ưu hóa quy trình phối hợp đăng ký, kích hoạt và sử dụng website gắn với tên miền “.biz.vn”, hướng tới mục tiêu hỗ trợ hàng trăm nghìn hộ kinh doanh còn lại trên địa bàn nhanh chóng xây dựng hiện diện số an toàn, chủ động và bền vững.