Biển động kèm gió lớn tại tỉnh Camarines Norte thuộc đảo Luzon, Philippines chiều 9/11. Nguồn: Rappler

Hãng thông tấn CNN dẫn số liệu cập nhật mới nhất từ Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) cho hay, vào chiều 9/11, siêu bão Fung-Wong vẫn duy trì sức gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h, đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 30km/h.

PAGASA dự báo hoàn lưu của siêu bão Fung-Wong trong các ngày 10 - 12/11 sẽ gây ra tình trạng mưa lớn kéo dài ở đảo Luzon của Philippines với mực nước mưa trung bình dự kiến đạt 200mm, đồng thời gây lở đất và lũ lụt tại nhiều khu vực.

Ảnh: Rappler

Trong thông cáo phát đi chiều 9/11, Văn phòng Tổng thống Philippines đã yêu cầu các cơ quan chịu trách nhiệm về những dịch vụ thiết yếu, y tế cần duy trì hoạt động và tham gia công tác ứng phó thiên tai.

“Ngoài ra, lệnh tạm dừng các lớp học và hoạt động tại một số cơ quan công quyền sẽ do người đứng đầu các địa phương tương ứng ban hành. Việc đình chỉ hoạt động ở các công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân sẽ tùy thuộc vào quyết định của người đứng đầu những doanh nghiệp đó”, trích đoạn thông cáo viết.

Cục Hàng không Dân dụng Philippines, hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy.

Siêu bão Fung-Wong, còn được biết đến với tên gọi là Uwan ở Philippines, xuất hiện sau khi cơn bão Kalmaegi càn quét quốc đảo này, khiến gần 200 người ở miền trung đất nước thiệt mạng.

Văn phòng Truyền thông của Tổng thống Philippines cho hay, nhà chức trách ngày 9/11 đã cho sơ tán gần 920.000 cư dân khỏi 11 khu vực trên khắp cả nước để phòng tránh thiên tai.