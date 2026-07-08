Theo đó, điểm sàn xét tuyển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập bậc THPT (học bạ) tính theo thang điểm 30, bao gồm cả điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có) cho tất cả các tổ hợp xét tuyển tương ứng với mỗi nhóm ngành như sau:

Học viện Nông nghiệp Việt Nam lưu ý những thí sinh đã đăng ký xét tuyển trực tiếp hoặc trực tuyến trên cổng thông tin của Học viện vẫn cần phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) trước 17h ngày 14/7.

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