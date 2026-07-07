Cụ thể, điểm sàn của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội nhận đăng ký xét tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2026 như sau:

Bảng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2026 xem tại đây.

Năm 2026, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tuyển sinh bằng các phương thức:

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả thi các môn năng khiếu (đối với chương trình đào tạo có xét tuyển môn năng khiếu).

- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT.

- Xét kết quả các kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT).

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Khuôn viên Trường ĐH Xây dựng Hà Nội.

Đáng chú ý, năm nay, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội có 31 ngành/chuyên ngành được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ (cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược). Theo đó, sinh viên đại học thuộc ngành, chương trình đủ điều kiện sẽ được nhận học bổng với các mức từ 3,7 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/tháng.