Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh 6.120 chỉ tiêu đại học chính quy bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, Học viện Tài chính đưa ra ngưỡng xét đầu vào từ mức 19 điểm (theo thang điểm 30) đối với chương trình chuẩn; từ mức 20 điểm đối với chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế và chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân.

Học viện sẽ công bố quy đổi độ lệch điểm ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT.

Riêng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Học viện Tài chính sử dụng 6 tổ hợp gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin) và X26 (Toán, Tin, Anh). Như vậy, so với năm ngoái, Học viện thêm 2 tổ hợp có môn Tin là X06 và X26.

Năm 2026, Học viện Tài chính công bố 3 phương thức tuyển sinh đại học chính quy.

Học viện dự kiến học phí với sinh viên chính quy năm học 2026 - 2027 như sau:

- Chương trình chuẩn: Từ 25 – 35 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: Từ 50 – 55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: Từ 33 – 55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Học phí đối với lưu học sinh diện tự túc kinh phí sẽ theo quy định của Học viện đối với sinh viên nước ngoài diện tự túc kinh phí.

Với chương trình mỗi bên cấp 1 bằng cử nhân (DDP): Học phí các năm học tại Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính (trong nước) là 75- 80 triệu đồng/sinh viên/năm học; học phí năm cuối tại Trường ĐH Greenwich (London, Vương quốc Anh) sẽ theo mức trường thông báo.

Quý độc giả và thí sinh theo dõi chi tiết thông tin tuyển sinh của Học viện Tài chính năm 2026 dưới đây: