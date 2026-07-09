Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2026
Cụ thể, điểm sàn của Trường ĐH Thủy lợi năm 2026 như sau:
Năm 2026, Trường ĐH Thủy lợi tuyển sinh bằng 4 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển kết hợp kết quả học THPT và các điều kiện ưu tiên, Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.
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Trường ĐH Luật Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) trong tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2026 (khóa 51).
Điểm chuẩn vào Trường ĐH Giao thông vận tải trong 3 năm gần đây là kênh thông tin để học sinh, phụ huynh tham khảo và đưa ra lựa chọn trước mùa tuyển sinh đại học năm 2026.