Cụ thể, điểm sàn của Trường ĐH Công đoàn năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Công đoàn tuyển sinh 2.989 chỉ tiêu trình độ đại học theo 5 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ); Xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026; Xét tuyển theo đơn đặt hàng.

Sinh viên Trường ĐH Công đoàn.

Năm học 2026-2027, Trường ĐH Công đoàn áp dụng mức thu học phí như sau:

- Đối với chương trình đại trà: Từ 20.850.000 đến 25.854.000 đồng/sinh viên/năm học tùy theo ngành (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh);

- Đối với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP): 32.000.000 đồng/sinh viên/năm học (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh).

>>>Link tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2026 trên VietNamNet<<<