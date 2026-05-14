Theo truyền thông Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, bao gồm cả tình hình Trung Đông, cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết, tại cuộc hội đàm, ông Trump và ông Tập đã nhất trí thiết lập quan hệ chiến lược ổn định mang tính xây dựng làm định hướng cho quan hệ song phương trong 3 năm tới và xa hơn nữa.

Theo ông Tập Cận Bình, ổn định chiến lược mang tính xây dựng nên là sự ổn định tích cực với đặc trưng là hợp tác, ổn định ôn hòa với sự cạnh tranh được điều tiết tốt, sự ổn định bình thường với những khác biệt có thể quản lý được và sự ổn định lâu dài với hòa bình có thể dự đoán. Ông nói thêm, mối quan hệ này “không chỉ là một khẩu hiệu, nó phải là một hành động hướng tới cùng một mục tiêu từ cả hai phía".

Hãng BBC đưa tin, sau khi hội đàm kết thúc, ông Tập Cận Bình đã gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Người đứng đầu Trung Quốc nói, cánh cửa của nước này sẽ ngày càng mở rộng đối với các doanh nghiệp Mỹ và cho biết thêm, các công ty Mỹ sẽ có triển vọng lớn hơn tại Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình lưu ý, các công ty Mỹ đã tham gia sâu vào sự tăng trưởng của Trung Quốc, điều này mang lại lợi ích cho cả hai bên và Bắc Kinh hoan nghênh Washington tăng cường hợp tác cùng có lợi.

Ông Trump đã dẫn theo một phái đoàn gồm hơn 10 giám đốc điều hành các doanh nghiệp hàng đầu, bao gồm ông Jensen Huang của Nvidia và Tim Cook của Apple, làm dấy lên hy vọng về các thỏa thuận mới. Tổng thống Mỹ đã và đang thúc đẩy Trung Quốc mua nhiều hàng hóa Mỹ hơn.