Phát biểu trong phiên họp diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm 11/9, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và kiến tạo hòa bình Rosemary DiCarlo đã mô tả cuộc không kích của Israel nhằm vào phái đoàn Hamas ở Doha, Qatar hôm 9/9 “có khả năng mở ra một chương mới nguy hiểm cũng như có thể đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 11/9 nhóm họp về tình hình Trung Đông. Ảnh: UN.org

Trang web của LHQ dẫn lời bà DiCarlo phát biểu trong phiên họp: “Vụ không kích đã làm gián đoạn những cuộc đàm phán đang diễn ra, với Mỹ đóng vai trò trung gian và thỏa thuận trả tự do cho các con tin để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, gồm cả Qatar, một đối tác quan trọng trong thúc đẩy hòa bình và giải quyết xung đột, cần phải được tôn trọng… Các giải pháp lâu dài ở Trung Đông không thể đạt được thông qua bạo lực”.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, Mỹ, quốc gia luôn đóng vai trò là đồng minh truyền thống của Israel tại LHQ, hôm 11/9 cũng bày tỏ sự không hài lòng với Israel.

“Động thái đơn phương ném bom vào lãnh thổ Qatar, một quốc gia có chủ quyền đang nỗ lực và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng Mỹ đóng vai trò trung gian hòa bình, sẽ không thúc đẩy được các mục tiêu của Israel lẫn Mỹ”, quyền Đại sứ Mỹ ở LHQ Dorothy Shea bày tỏ.

Số liệu thống kê do Al Jazeera công bố cho thấy, cuộc không kích vào Doha hôm 9/9 của Israel đã khiến 5 thành viên trong phái đoàn đàm phán của Hamas và một nhân viên an ninh Qatar thiệt mạng.