Hiện trường sau vụ tấn công của Israel ở Doha. Ảnh: Al Jazeera.

Theo CNN và Al Jazeera, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres cáo buộc cuộc không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo Hamas ở Doha ngày 9/9 là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar". Ông Guterres nói thêm, tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Dải Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận, quân đội nước này đã thực hiện vụ tấn công tại Doha hôm 9/9 nhằm vào các thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Israel vào Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực.

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công của Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Ảrập Xêút cũng đưa ra những tuyên bố lên án tương tự, đồng thời cảnh báo về các hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc Israel vi phạm các nguyên tắc của luật pháp và chuẩn mực quốc tế.

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố, cuộc không kích chống Hamas của Israel tại Doha đã vi phạm luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, có nguy cơ khiến bạo lực trong vùng leo thang hơn nữa. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói, cuộc không kích của Israel tại thủ đô Doha của Qatar là "không thể chấp nhận được".

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu: "Dù động cơ đằng sau những hành động này là gì thì cũng không thể chấp nhận được...". Algeria cũng lên án hành động của Israel, coi vụ tấn công là minh chứng cho việc Israel không có ý định hướng tới hòa bình và khu vực đang bị kéo vào vòng luẩn quẩn bất an vô tận.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Jordan, Iran, Iraq, Anh, Pháp, Pakistan, Lebanon, Morocco, Syria, Ai Cập, Sudan... đều lên án hành động của Israel, khẳng định cuộc không kích vào Doha "không thể chấp nhận được" bất kể vì lý do gì.