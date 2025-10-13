Khi tham gia chương trình “Meet the Press” do kênh NBC News tổ chức gần đây, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã nhận được câu hỏi liệu ông có thể đảm bảo việc 200 binh sĩ Mỹ triển khai đến Trung Đông để tham gia hỗ trợ nhân đạo “sẽ không tham gia trực tiếp vào các hoạt động ở Dải Gaza” hay không.

Ông Vance trả lời: “Chúng tôi không có kế hoạch đưa binh sĩ đến đó. Chúng tôi đã có sẵn Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) và chúng tôi có người ở đó. Họ đang theo dõi các điều khoản của lệnh ngừng bắn và đảm bảo rằng dòng chảy viện trợ thông suốt. Hôm qua, các quan sát viên Mỹ xác nhận việc quân đội Israel rút về đường ranh giới đã nhất trí và đó là điều kiện thứ nhất của thỏa thuận”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NBC News

"Phó tướng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tái khẳng định với người dẫn chương trình rằng, ông Trump “không có kế hoạch để gót giày của binh sĩ Mỹ tiến vào Dải Gaza”.

Ông Vance có phát biểu trên giữa lúc ông Trump sắp có chuyến thăm Israel. Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công du, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Israel, gặp gỡ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và gia đình các con tin. Sau đó, ông Trump và các lãnh đạo từ hơn 20 quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập để thảo luận về tương lai của Dải Gaza.