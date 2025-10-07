Trả lời phỏng vấn báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 6/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói, kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza là điều khả thi khi Phong trào Hồi giáo Hamas đã đồng ý về “nhiều vấn đề rất quan trọng” và các cuộc đàm phán của nhóm này với phái đoàn Israel đang diễn ra ở Ai Cập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Tôi có những ‘lằn ranh đỏ’. Nếu có các điều kiện nhất định không thể đáp ứng, thì chúng tôi sẽ không thực hiện điều đó. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đang làm rất tốt và Hamas đã đồng ý với nhiều điều kiện quan trọng”, trang tin Al Arabiya dẫn lời Tổng thống Mỹ chia sẻ với các phóng viên khi trả lời câu hỏi liệu ông có đưa ra điều kiện tiên quyết với Hamas về việc nhóm phải hạ vũ khí hay không.

Ông Trump sau đó bày tỏ sự lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận khi Hamas và Israel bắt đầu những cuộc đàm phán gián tiếp ở Ai Cập nhằm chấm dứt xung đột, dựa trên bản kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông. “Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận về Dải Gaza. Tôi khá chắc chắn về điều đó”, lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ.

Theo hãng tin Al Qahera, vòng thương lượng gián tiếp đầu tiên giữa 2 phái đoàn Hamas và Israel ở Ai Cập đã kết thúc “trong bầu không khí tích cực” và các cuộc đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra trong ngày 7/10.