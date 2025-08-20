Theo kế hoạch, hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT sẽ kết thúc quá trình lọc ảo (gồm 6 lần) vào 16h30 ngày 20/8 và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Theo đó, các trường có thể công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, từ cuối ngày 20/8 cho đến trước 17h ngày 22/8.

Theo thông báo, một số trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025 ngay cuối giờ chiều nay 20/8, như: ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Hành chính và Quản trị công, Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải, Trường ĐH Công nghệ TPHCM; Trường ĐH Kinh tế - Luật; Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM,...

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8.

Ảnh minh họa

Theo thống kê từ Bộ GD-ĐT, năm 2025, có gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng với tổng số nguyện vọng lên tới hơn 7,6 triệu. Đây là mức tăng đáng kể, cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng, và cũng là con số cao nhất trong 5 năm gần đây. Tính trung bình, mỗi thí sinh đăng ký khoảng 9 nguyện vọng.

Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh năm nay không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký nhiều hơn để thêm an toàn”. Theo các chuyên gia, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt. Do không còn “trúng tuyển sớm”, dù điểm thi tốt nghiệp THPT của một số môn có giảm so với năm ngoái, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng điểm chuẩn năm nay rất khó lường.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho rằng việc không còn xét tuyển sớm giúp tăng tính công bằng và giảm trúng tuyển ảo, nhưng cũng là lý do khiến thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng.

“Việc bỏ xét tuyển sớm nhằm tạo sự minh bạch và công bằng hơn cho thí sinh, nhận được sự đồng thuận cao của cơ sở giáo dục đại học. Tuy nhiên, việc này góp phần tăng số lượng đăng ký nguyện vọng của nhóm thí sinh có nhu cầu xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ)”, ông Điền nói và cho rằng trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào một số trường đại học lớn cũng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của Trường ĐH Thương mại cho hay, điểm chuẩn các ngành học của trường năm 2025 có thể sẽ khó lường, bởi không có xét tuyển sớm và đặc biệt số thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/khảo thí quốc tế đăng ký vào trường rất đông.

Ông Trung cho biết, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào Trường ĐH Thương mại tăng 1,5 lần so với năm 2024, trong đó có hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế.

Trước đó, dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường từng dự báo điểm chuẩn năm nay có thể giảm 1-2 điểm; nhưng với lượng nguyện vọng tăng đột biến, điểm chuẩn có thể cao hơn dự kiến ban đầu, tức nếu giảm chỉ giảm nhẹ và có thể trải rộng hơn so với các năm trước.

“Về mặt bằng chung, các ngành có thể giảm nhẹ, nhưng do số lượng đăng ký vào lớn nên một số ngành có thể không giảm so với năm ngoái, thậm chí ngành hot còn tăng", ông Trung nói.

TS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cũng cho hay số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng gần gấp đôi so với năm 2024.

Ông Nguyễn Triều Dương, Trưởng Phòng Đào tạo đại học của Trường ĐH Luật Hà Nội cũng cho rằng, điểm chuẩn các ngành năm nay rất khó đoán định. Theo ông Dương, việc không chắc rằng mình đã trúng tuyển sớm một ngành/trường nào đó góp phần dẫn đến việc thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng hơn để trấn an bản thân và có cơ hội trúng tuyển đại học cao hơn.