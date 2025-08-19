Kỳ tuyển sinh đại học 2025 bước vào giai đoạn quyết định với gần 850.000 thí sinh đăng ký và khoảng 7,6 triệu nguyện vọng - trung bình gần 9 nguyện vọng/thí sinh, cao hơn nhiều so với các năm trước. Vì vậy, áp lực "chốt" điểm chuẩn đang tăng mạnh ở cả hai miền Bắc và Nam.

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ 13/8 đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu xét tuyển (điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, điểm các kỳ thi riêng…) và tổ chức xét tuyển trên Hệ thống. Từ 17/8, Hệ thống của Bộ GD-ĐT cùng hai nhóm lọc ảo miền Bắc (ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì) và miền Nam (ĐH Quốc gia TPHCM chủ trì) chạy dữ liệu 6 lần; lần cuối kết thúc lúc 16h30 ngày 20/8.

Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng ký, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng.

Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Điều này nhằm hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác.

Thí sinh TPHCM tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT, các trường công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8. Hiện, gần 20 trường đã dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn ngay chiều hoặc tối 20/8, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM...

Nhiều trường khác sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trong hai ngày tiếp theo, 21 và 22/8.

Dưới đây là bảng tổng hợp lịch công bố điểm chuẩn của 50 trường đại học ở cả hai miền Bắc - Nam. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu để nắm rõ mốc thời gian, tránh bỏ lỡ thông báo quan trọng từ các trường.