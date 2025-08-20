Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo cho hay, dự kiến điểm chuẩn học bạ từ 25 đến 29 điểm. Năm 2025, trường này dành 25% chỉ tiêu để xét học bạ trong số 10.000 tổng chỉ tiêu. Năm 2024, điểm chuẩn học bạ cao nhất của trường cũng là 29, thuộc ngành Kinh doanh quốc tế; Luật kinh tế cao thứ hai với 28 điểm. Nhiều ngành khác ở mức 26-27 điểm.

Theo tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, điểm chuẩn học bạ cao bởi nhà trường đưa ra hàm quy đổi ở 3 khoảng điểm. Ở khoảng 17-21, điểm trúng tuyển học bạ = điểm trúng tuyển tốt nghiệp THPT + 4. Ở khoảng 21-25 điểm, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi THPT x 0,749 + 9,27. Ở khoảng điểm 25-30, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi tốt nghiệp x 0,398 + 18,06. Như vậy, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 17 thì điểm chuẩn học bạ là 21, còn điểm chuẩn tốt nghiệp là 26 thì điểm chuẩn học bạ sẽ là 28,4...

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM thông tin, dự kiến điểm chuẩn học bạ THPT của ngành Logistics và chuỗi cung ứng là 26,66; ngành Marketing 26,5; nhóm ngành Du lịch lấy ở mức 25 - 25,5 cho 3 môn xét tuyển và lấy điểm trung bình của lớp 10, 11, 12. Tức là mỗi môn phải có điểm tổng kết gần 9 trở lên mới có cơ hội trúng tuyển. So với năm ngoái, khi điểm chuẩn học bạ cao nhất là 25, thì năm nay lên tới 26,6, tăng gần 2 điểm.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Dù vậy theo ông Sơn, đây là điều hoàn toàn bình thường do công thức quy đổi điểm học bạ chênh lệch với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ví dụ, điểm thi tốt nghiệp THPT là 24 thì quy đổi thành điểm học bạ THPT là 25,9 theo quy tắc bách phân vị. Ngoài ra, do điểm khối C00 rất cao nên nhà trường quy đổi cho khối C00 lệch các khối khác 1 điểm, khối D01 lệch các khối khác 0,5 điểm. Chẳng hạn, ngành Luật xét tuyển các khối C00, D01, C03, C14 thì dự kiến khối C00 điểm chuẩn là 24, các khối còn lại là 23.

“Điểm chuẩn học bạ năm ngoái thấp so với năm nay vì trước đây không quy đổi điểm học bạ. Năm nay, do xét tuyển cùng nhau nên các trường đại học phần lớn sẽ dùng công thức bách phân vị để quy đổi điểm. Do đó điểm học bạ THPT chắc chắn sẽ cao hơn năm ngoái", ông Sơn nói.

Ngoài điểm chuẩn học bạ, Trường Đại học Công Thương TPHCM bước đầu xác định điểm chuẩn xét đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM cũng cao hơn năm ngoái. Năm 2024, điểm chuẩn đánh giá năng lực tối đa là 750 cho các ngành Marketing, Logistics và chuỗi cung ứng, còn năm nay dự kiến là 800 và 815.

Nhiều trường khác cũng sẽ có điểm chuẩn cao do quy đổi

Dự kiến điểm học bạ tại nhiều trường đại học năm 2025 sẽ cao vút do áp dụng công thức quy đổi điểm.

Tại Trường ĐH Luật TPHCM, điểm chuẩn xét học bạ của học sinh 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên và xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp chênh lệch lớn nhất là 4,5 điểm ở khối D07; 4,1 điểm ở khối A01; 4 điểm ở các khối A00, D01-03-06; X25-33-45; 2,5 điểm ở khối D14; 2,3 điểm ở khối X01; 2,2 điểm ở khối C00; và 2 điểm ở các khối X78-86-98. Năm 2024, điểm chuẩn học bạ của Trường Đại học Luật TPHCM lên tới 27.

Tại ĐH Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn được quy đổi theo từng khoảng điểm của tổ hợp môn giữa học bạ và thi tốt nghiệp, với mức chênh từ 2,6 đến 3,5 điểm. Khoảng thấp nhất của học bạ là 19,5-23,64, tương đương 16-21,04 điểm thi tốt nghiệp, chênh lệch cao nhất là 3,5 điểm.

Trường ĐH Nông Lâm TPHCM áp dụng hệ số quy đổi là 1,125. Nghĩa là điểm chuẩn của phương thức xét học bạ bằng điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp nhân với 1,125. Với cách thức này, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 20 thì điểm chuẩn học bạ là 22,5, còn nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 25 thì điểm chuẩn học bạ là 28,1... Điều đó có nghĩa là khi điểm chuẩn tốt nghiệp càng cao thì sự chênh lệch càng lớn.

Trong khi đó, tại Trường ĐH Văn Lang, chênh lệch tối đa giữa điểm học bạ và điểm tốt nghiệp được ghi nhận là 5. Cụ thể, điểm tốt nghiệp 22-29 sẽ tương đương với điểm học bạ 26-30; Điểm tốt nghiệp 17-22 sẽ tương đương điểm học bạ 22-26; Điểm tốt nghiệp 15-17 tương đương với điểm học bạ 18-22.