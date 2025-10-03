Hôm nay, tại cuộc họp Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng đã có báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 10.

Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền cấp xã trong phòng, chống và khắc phục hậu quả của cơn bão.

Bộ Chính trị chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão, lũ, nhất là những gia đình có người thân bị nạn.

Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả bão, lũ, nhất là công tác cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập.

Ảnh: Hoàng Hà

Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân. Bộ Chính trị lưu ý, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Bộ Chính trị chỉ đạo, tập trung chỉ đạo công tác khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm nghìn ngôi nhà bị phá hủy do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường xá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.

Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10. Ảnh: TTXVN

Bộ Chính trị yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Bộ Chính trị cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 11, dự kiến vào nước ta cuối tuần này. Cần chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết).

MTTQ Việt Nam tiếp tục triển khai vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn.

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành, tính đến 13h hôm nay, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc làm 52 người chết, 14 người mất tích, 165 người bị thương; hàng trăm nghìn nhà bị sập, hư hỏng; ngoài ra còn ảnh hưởng hoa màu, vật nuôi...

Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 15.972 tỷ đồng, các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tổng hợp số liệu báo cáo.