Bộ GD-ĐT vừa công bố số liệu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tính đến 17h ngày 2/7 - ngày đầu tiên của đợt đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm 2026.

Tính đến 17h ngày 2/7, đã có 112.857 thí sinh nhập nguyện vọng (trong tổng số 1.240.620 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT).

Qua thống kê, tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đến thời điểm này là 652.703.

Thí sinh có thể đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17h ngày 14/7.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện đăng ký xét tuyển đại học ở tất cả các phương thức là có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên, điểm cộng; không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.

Ở mùa tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển thay vì không giới hạn như các năm trước. Các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường Quốc phòng, Công an thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Để sắp xếp nguyện vọng hợp lý, ngoài việc xem xét điểm chuẩn trong 2-3 năm gần đây, thí sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố như tổ hợp xét tuyển, học phí, định hướng đào tạo, uy tín của trường và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp…