Tòa nhà chọc trời ở Moscow bị UAV Ukraine tấn công. Ảnh: RT

Theo RT, UAV Ukraine nhắm vào tòa nhà 52 tầng trên phố Mosfilmovskaya. Đây là một công trình kiến trúc hiện đại nổi bật ở thủ đô của Nga, được xây dựng vào đầu những năm 2010. UAV được cho là lao vào tầng 36.

Ông Sobyanin cho hay, vụ tấn công diễn ra vào đêm 3/5, rạng sáng 4/5 nhưng không gây ra thương vong. Các video đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy UAV bay ở độ cao thấp hướng về Moscow. Người dân kể đã nghe thấy những tiếng nổ vang lên sau đó. Một số người nói, họ đã nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời và khói bốc lên từ tòa nhà.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy mặt tiền tòa nhà bị hư hại và các mảnh vỡ của UAV nằm rải rác trên đường phố.

Vụ việc diễn ra trước Ngày Chiến thắng 9/5, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga thường được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Tòa nhà bị tấn công nằm cách Quảng trường Đỏ chưa đầy 10km.

Mảnh vỡ UAV nằm rải rác trên mặt đất. Video: RT

Nga cho biết, có nhiều cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow mặc dù thủ đô được phòng thủ tốt trước các mối đe dọa trên không. Hiếm khi thủ đô của Nga bị thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự bất chấp sự gia tăng các cuộc tấn công của Ukraine trong vài tháng qua.

Theo Kyiv Independent, quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận gì về thông tin mà Nga đưa ra. Nước này thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Nga. Mục tiêu của cuộc tấn công gần đây nhất của Ukraine vẫn chưa được xác định rõ.