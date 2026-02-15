Hãng tin RBC trích dẫn thông cáo của Lực lượng Tấn công đường không Ukraine (AAFU) cho biết quân Nga mới đây đã có cuộc hành quân ở khu vực phía bắc Myrnohrad “nhằm tạo ra mối đe dọa khi bao vây các lực lượng Ukraine bên trong thành phố”.

Pháo binh Ukraine khai hỏa. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Nhờ các hoạt động trinh sát đường không, phần lớn các nhóm quân đối phương đã bị phát hiện ở ngoại vi thành phố và bị tiêu diệt trước khi tiến được vào khu vực đô thị. Phía Nga tiếp tục triển khai chiến thuật dùng các nhóm lính nhỏ, vốn luôn là phương thức tiến công chính, nhưng gây mất mát nhân sự đáng kể”, AAFU cho hay.

Theo bản đồ do chuyên trang Deep State cung cấp, trung tâm Myrnohrad đã nằm trong sự kiểm soát của quân Nga. Các lực lượng Moscow đang mở 2 mũi tấn công gọng kìm nhằm vào vị trí của lính phòng thủ Ukraine.

Ảnh: Deep State

Nga nêu kết quả tác chiến của nửa tháng 2

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay (15/2), Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã tiết lộ kết quả tác chiến của các đơn vị nước này tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong nửa đầu tháng 2/2026. “Bất chấp nhiều khó khăn, các đơn vị Nga trong những tuần gần đây đã giành quyền kiểm soát 12 khu định cư và hơn 200km2”, ông Gerasimov nói với hãng thông tấn TASS.

Cho tới nay, Kiev chưa lên tiếng bình luận về thống kê của ông Gerasimov.