Cảnh sát tìm bằng chứng tại hiện trường. Video: RT

Theo đài RT, vụ việc xảy ra lúc 0h5 giờ địa phương sáng 24/2, khi một cá nhân không rõ danh tính tiếp cận một xe tuần tra của cảnh sát ở Quảng trường Savelovsky. Ngay sau đó, một thiết bị không xác định đã phát nổ.

Tuyên bố chính thức từ Bộ Nội vụ Nga cho biết: "Do hành động của tội phạm, một cảnh sát đã bị thương nặng không thể cứu sống. Ngoài ra, hai cảnh sát khác cũng bị thương và đã được đưa vào bệnh viện".

Cảnh sát Moscow cho hay việc kiểm tra chi tiết hiện trường vụ án tại quảng trường khu vực ga Savelovsky và phân tích hình ảnh từ camera giám sát bên ngoài cho thấy thủ phạm đã tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác nhận đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để làm rõ toàn bộ tình tiết xung quanh vụ nổ.

Khu vực xung quanh ga Savelovsky, một trung tâm giao thông lớn đã bị phong tỏa để các nhà điều tra và chuyên gia xử lý bom mìn rà soát hiện trường nhằm tìm kiếm bằng chứng. Danh tính và động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa được xác định.

Vụ việc này có nhiều điểm tương đồng với một vụ tấn công tương tự xảy ra cách đây 2 tháng ở phía nam Moscow. Vào lúc rạng sáng 24/12/2025, Pavel Golubenko, 24 tuổi đã cố gắng đặt một thiết bị nổ tự chế (IED) dưới gầm xe tuần tra của cảnh sát. Thiết bị này phát nổ khi các sĩ quan Maxim Gorbunov và Ilya Klimanov cố gắng bắt giữ anh ta. Cả ba người đều thiệt mạng trong vụ nổ.