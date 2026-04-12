Trong vụ án này, Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TPHCM) được xác định là kẻ chủ mưu, phân công nhiệm vụ cho các bị can khác.

Theo cáo buộc, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, từ tháng 10/2021- 11/2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho, Công ty GBF. Thực tế, 3 công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Mặc dù Vũ Đức Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, nhưng bị can tự nhận là cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty này.

Đối với Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh phân công Quản Văn Dương giữ chức chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như giữ chức tổng giám đốc. Đối với Công ty Cawiho, Tĩnh phân công Tạ Văn Cương giữ chức chủ tịch HĐQT, Ninh Đại Dương quản lý, cập nhật thông tin và số tiền đầu tư của khách hàng trên trang web của công ty.

Đối với Công ty GBF, Tĩnh phân công Vũ Hồng Quân giữ chức chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch làm giám đốc. Tĩnh phân công Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 công ty trên.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo chủ tịch HĐQT và giám đốc của 3 công ty tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm kêu gọi góp vốn, mua cổ phiếu chưa niêm yết.

Các bị can còn tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.

Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Tĩnh bàn với 3 bị can khác thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.

Thu bộn tiền của các nhà đầu tư

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021- 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt được tổng số hơn 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật.

Các bị can đã trả lại cho nhà đầu tư hơn 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, từ tháng 11/2021- 8/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt hơn 88 tỷ đồng của 59 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao và bán cổ phiếu chưa được niêm yết. Các bị can đã trả lại cho bị hại tổng số hơn 45 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Công ty GBF, từ tháng 8-12/2022, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng của 18 bị hại cũng với chiêu tương tự. Các bị can đã trả lại cho bị hại tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Tài liệu tố tụng cho rằng, Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành các công ty, còn Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 công ty. Hai bị can này đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại số tiền hơn 572 tỷ đồng; đã trả cho các nhà đầu tư hơn 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng.

Các bị can khác trong vụ án cũng được hưởng lợi với số tiền khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Đức Tĩnh khai, đã sử dụng tiền huy động được của các nhà đầu tư để mua bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có bất động sản tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Các bất động sản này đứng tên các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh.