Theo tờ Kyiv Independent, DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất ở Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện ở các khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Kiev thống kê, đợt tấn công của Nga đã khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 27 người khác bị thương.

"Các vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở nhiều cơ sở và làm hư hại thiết bị của nhà máy điện. Sau cuộc tấn công, các công nhân trong ngành năng lượng đã ngay lập tức đánh giá thiệt hại và triển khai hoạt động khắc phục", DTEK thông báo.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ tấn công của Nga. Ảnh: Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine

Theo DTEK, đây là vụ tấn công lớn thứ 3 vào các nhà máy nhiệt điện của công ty trong vòng một tháng. Ba công nhân của công ty từng bị thương trong các vụ tấn công trước đây.

"Cuộc tấn công là đòn giáng mạnh vào nỗ lực duy trì nguồn cung cấp điện của chúng tôi trong mùa đông năm nay. Dựa trên cường độ của các cuộc tấn công trong 2 tháng qua, rõ ràng Nga đang muốn phá hủy hoàn toàn hệ thống năng lượng của Ukraine", Tổng giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko nhận định.

"Chúng tôi kêu gọi các đồng minh của Ukraine tăng cường nguồn cung các thiết bị năng lượng thay thế, tài trợ khẩn cấp để xây dựng lại các nhà máy điện và nhanh chóng củng cố hệ thống phòng không cho Ukraine", ông Timchenko nói thêm.

Vài giờ sau vụ tấn công, vào lúc 10h22 (giờ Kiev) ngày 30/10, nhà điều hành lưới điện quốc doanh Ukrenerg thông báo hủy bỏ việc cắt điện hàng giờ trên toàn lãnh thổ Ukraine, nhưng có thể phải tiếp tục hoạt động này trong vòng 24 giờ tới.

Trước đó, cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine trong đêm 29/10, khi Không quân Ukraine theo dõi hoạt động của UAV Shahed, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 52 tên lửa bao gồm 9 tên lửa đạn đạo và 653 UAV các loại trong đợt tấn công xuyên đêm. Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết, các tòa nhà dân cư tại địa phương đã bị hư hại, khiến 2 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vụ tấn công của Nga. Thời gian qua, các lực lượng Moscow đã tăng cường triển khai UAV và tên lửa nhắm mục tiêu vào các cơ sở quan trọng như hạ tầng năng lượng của Ukraine.