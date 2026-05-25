Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 2094 hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật (TSPL). Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình giảm nghèo thông tin, đưa chính sách pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực miền núi.

UBND tỉnh yêu cầu các xã có thôn đặc biệt khó khăn và xã biên giới tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa hiện có, gồm: thư viện xã, điểm bưu điện - văn hóa xã, trung tâm học tập cộng đồng và hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Dựa trên kết quả rà soát, các địa phương sẽ thực hiện hợp nhất TSPL thành một bộ phận của thiết chế hoạt động hiệu quả nhất. Việc hợp nhất này không chỉ giúp quản lý tập trung mà còn đảm bảo người dân có thể dễ dàng khai thác, sử dụng tài liệu pháp luật tại những địa điểm họ thường xuyên lui tới. Đây là giải pháp thực tế để giải quyết tình trạng "đói" thông tin pháp luật tại những vùng sâu, vùng xa.

Công tác kiểm kê và phân loại sách, tài liệu được triển khai quyết liệt tại 28 xã có thôn đặc biệt khó khăn và 36 xã, phường, đặc khu thuộc khu vực biên giới đất liền và biên giới biển. Kho tài liệu TSPL sẽ được làm mới, loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực hoặc rách nát để thay thế bằng các nhóm tài liệu thiết thực.

Sách pháp luật phục vụ người dân được chia thành 4 nhóm chính: Văn bản quy phạm pháp luật; Tài liệu pháp luật phổ thông, bao gồm sách hỏi đáp, giải thích pháp luật, tờ gấp, băng đĩa và đề cương phổ biến giáo dục pháp luật; Sách và tài liệu nghiệp vụ phục vụ quản lý và giảng dạy; Các loại báo, tạp chí pháp luật và tài liệu liên quan khác.

Để hoạt động giảm nghèo thông tin đạt được hiệu quả thực chất, UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc đa dạng hóa và đổi mới hình thức khai thác TSPL. Các địa phương cần thường xuyên cập nhật sách, tài liệu mới và đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân dân biết và tiếp cận.

Kinh phí cho việc vận hành, cập nhật tài liệu sẽ được bố trí trực tiếp trong ngân sách hoạt động của thiết chế văn hóa. Đồng thời, các xã sẽ phân công cán bộ, công chức phụ trách phù hợp với thực tế địa phương nhằm đảm bảo việc phục vụ người dân được xuyên suốt.

Sự vào cuộc của Sở Tư pháp trong việc đôn đốc và hướng dẫn, việc kiện toàn TSPL tại Quảng Trị sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức mà còn là nền tảng để thực hiện công bằng trong tiếp cận thông tin, góp phần ổn định an ninh vùng biên và phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các địa phương khó khăn.