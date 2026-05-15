Quảng Trị:

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2026 (Kế hoạch số 2030).

Trong đó đặt ra nhiều chỉ tiêu khá cao như: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định đạt 97% trở lên theo danh sách thống kê, thẩm định; Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt trên 97% theo danh sách thống kê, kiểm tra; Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát đạt yêu cầu an toàn thực phẩm đạt trên 98,5%; Phấn đấu tăng 5% số cơ sở, diện tích hoặc sản lượng áp dụng các quy trình sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP hoặc các chứng nhận tương đương) so với năm 2025...

Việc quảng bá các cách làm hay, mô hình tiêu biểu trên phương tiện thông tin đại chúng sẽ giúp xóa bỏ tình trạng "nghèo thông tin" kỹ thuật, giúp người sản xuất tự tin vươn ra thị trường.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, tỉnh Quảng Trị xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, chính xác nhằm giảm nghèo thông tin cho cộng đồng.

Các hoạt động truyền thông không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật mà còn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong chế biến sâu. Việc quảng bá các cách làm hay, mô hình tiêu biểu sẽ giúp xóa bỏ tình trạng "nghèo thông tin" kỹ thuật, giúp người sản xuất tự tin vươn ra thị trường.

Trong Kế hoạch số 2030, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp triển khai 4 nội dung gồm:

Một là tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm và các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm mới được sửa đổi ban hành; cập nhật các quy định của Việt Nam và thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm tới các tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

Hai là giới thiệu lan tỏa mô hình tiêu biểu về sản xuất, sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn... trên các phương tiện thông tin đại chúng tới người dân, doanh nghiệp.

Ba là phối hợp Sở Công Thương đẩy mạnh thông tin, truyền thông về tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm; tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Bốn là đào tạo, tập huấn, thông tin và truyền thông về an toàn thực phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ thường xuyên cập nhật, cảnh báo và phổ biến các thông tin, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tỉnh Quảng Trị đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thị trường nông lâm thủy sản, nâng cao uy tín, thương hiệu nông sản địa phương, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định sinh kế cho người sản xuất và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.