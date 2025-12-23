Xu hướng mới trong phát triển thành phố thông minh

Trong khuôn khổ hội nghị thành phố thông minh Việt Nam - châu Á (Vietnam - Asia Smart City Summit) 2025, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA đã công bố và trao giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025 - Vietnam Smart City Award 2025.

Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa cho hay, đô thị thông minh là sự kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân - cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực

Năm nay là năm thứ 6 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam được tổ chức với mục đích tôn vinh các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp tiên phong, tiêu biểu trong hành trình xây dựng đô thị thông minh, mang lại các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

“Năm 2025 mang ý nghĩa bản lề cho phát triển Smart City khi chúng ta bước vào giai đoạn thực thi các quy định mới của Nghị định 269 về phát triển đô thị thông minh và hiện thực hóa mục tiêu NetZero. Giải thưởng hôm nay là động lực, nhưng hành trình phía trước còn rất dài. Tôi kỳ vọng sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình hiệu quả”, Phó Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

Nhận định về xu hướng phát triển thành phố thông minh, ông Nguyễn Văn Khoa cho hay, đô thị thông minh, theo định nghĩa mới, là đô thị vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, trong đó con người là trung tâm, chính quyền là người kiến tạo, doanh nghiệp là động lực, công nghệ là công cụ – nhằm tối ưu quản trị, nâng cao chất lượng sống, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Đô thị thông minh không đồng nghĩa với nhiều cảm biến hay phần mềm, mà là sự kết nối giữa chính quyền - doanh nghiệp - người dân - cộng đồng và liên thông dữ liệu, quy trình, chính sách và nguồn lực.

“Qua lăng kính của các hồ sơ tham gia giải thưởng Thành phố thông minh năm nay, VINASA nhận thấy Việt Nam đang bắt nhịp rất nhanh với xu hướng. Các đô thị Việt Nam đã đi qua giai đoạn "phong trào" và đang bước vào giai đoạn “thực chất”, với công nghệ không để trình diễn, mà để giải quyết trực diện những “nỗi đau” của đô thị như ùn tắc, ngập lụt, thủ tục hành chính và tiết kiệm năng lượng. AI đã bắt đầu đi vào từng ngõ ngách cuộc sống, từ dịch vụ công đến an ninh trật tự”, ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.

Thành phố Đà Nẵng được bình chọn là “Đô thị đáng sống”

Theo Ban tổ chức, từ 75 đề cử, trải qua các vòng đánh giá khắt khe, 18 giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam năm 2025 đã được chọn trao giải, gồm 8 giải cho khối Đô thị và 10 giải cho các Giải pháp công nghệ.

Danh sách các cơ quan, đơn vị giành giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam năm 2025.

Với việc được ghi nhận giải thưởng tại 3 hạng mục gồm: “Quản trị, điều hành thông minh”, “Môi trường xanh - Phát triển bền vững”, “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Đà Nẵng đã được xướng tên đô thị xuất sắc nhất tại giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025. Đây là lần thứ 6 liên tiếp Đà Nẵng nhận được giải thưởng này.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã có những nỗ lực và quyết tâm rất lớn: Không chỉ làm tốt về môi trường hay du lịch, thành phố đang tiên phong xây dựng hạ tầng cho công nghiệp vi mạch bán dẫn, AI, phát triển Trung tâm tài chính của khu vực với nhiều chính sách và ưu đãi hấp dẫn cho thử nghiệm và phát triển kinh tế số.

Song hành cùng Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội đã ghi dấu ở hạng mục “Thành phố điều hành và quản lý thông minh (Lĩnh vực Dịch vụ công)”. Hà Nội đã giải quyết được một trong những "điểm nghẽn" lớn nhất của các siêu đô thị là giao tiếp với công dân.

Việc đưa vào vận hành Tổng đài AI và Trợ lý ảo hỗ trợ người dân 24/7, cùng ứng dụng công dân số iHanoi đã biến công nghệ trở thành cầu nối nhân văn, giúp chính quyền "nghe được, hiểu được và phục vụ được" từng người dân một cách minh bạch, nhanh chóng. Với một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, đây được coi là một trong những thành tựu lớn của chính quyền Thành phố Hà Nội.

Thủ đô Hà Nội nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 ở hạng mục “Thành phố điều hành và quản lý thông minh (Lĩnh vực Dịch vụ công)”.

Bên cạnh đó, tỉnh Tây Ninh, Thành phố Huế và các địa phương đạt giải khác cũng được ghi nhận nhờ sự kiên trì xây dựng nền tảng quản trị số từ gốc rễ, lấy người dân làm trung tâm của sự phục vụ.

Điểm nhấn của giải thưởng Thành phố Thông minh năm 2025 là việc để người dân trên mọi miền của Tổ quốc bình chọn "Đô thị đáng sống", qua đó truyền tải thông điệp công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ và đích đến cuối cùng phải là hạnh phúc của con người.

Với 7 tiêu chí bình chọn gồm quản trị, giao thông, môi trường, hạ tầng, khởi nghiệp, an ninh và kinh tế số, kết quả bình chọn cho thấy, Đà Nẵng có tới với 163.984 lượt bình chọn “Đô thị đáng sống”, chiếm gần 70% tổng số phiếu bình chọn.

Được vinh danh ở 4 nội dung “Quản trị, điều hành thông minh”, “Môi trường xanh - Phát triển bền vững”, “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và "Đô thị đáng sống", Đà Nẵng lần thứ 6 được công nhận đô thị xuất sắc nhất tại giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam.

Thành phố Huế và tỉnh Quảng Ninh là 2 tỉnh, thành phố chiếm vị trí thứ 2 và thứ 3 với lần lượt là 65.379 và 21.120 phiếu. Đặc biệt, Huế, thành phố văn hoá di sản nổi tiếng, là thành phố có số lượng người ngoại tỉnh bình chọn cao nhất cả nước với hơn 8.000 người ngoại tỉnh bình chọn. Top 5 tỉnh thành có số điểm bình chọn của người dân cao nhất trong tất cả các hạng mục là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Huế và Nghệ An.

Trong chia sẻ tại sự kiện, đại diện VINASA khẳng định: "Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam liên tục được đổi mới để ghi nhận kịp thời những thành tích xuất sắc và chuyển biến mạnh mẽ của các tỉnh, thành phố; đồng thời lựa chọn, giới thiệu, kết nối những sản phẩm công nghệ xuất sắc cho đô thị và cuộc sống. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, bền vững vì hạnh phúc của người dân và phát triển kinh tế".