Binh sĩ Israel tham gia cuộc tấn công vào thành phố Gaza. Ảnh: IDF

Hãng CNN đưa tin, cuộc tấn công của Israel là động thái leo thang xung đột bất chấp sự lên án của quốc tế và phản ứng dữ dội từ gia đình của các con tin đang bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza.

Tháng trước, Chính phủ Israel đã phê chuẩn kế hoạch tiếp quản và chiếm đóng thành phố bị ném bom dữ dội này, nơi được cho là một trong những thành trì cuối cùng còn lại của nhóm Hamas.

Chiến dịch tấn công bắt đầu ở ngoại ô thành phố Gaza, nơi quân đội Israel đã tăng cường các cuộc không kích và đẩy nhanh việc phá hủy các tòa nhà cao tầng vào tuần trước. Một quan chức Israel cho hay, chiến dịch tấn công trên bộ được thực hiện theo từng giai đoạn và dần dần.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm nay (16/9) phát biểu: "Gaza đang bốc cháy". Quan chức này nói thêm, IDF đang tập kích cơ sở hạ tầng của khủng bố cũng như nỗ lực đảm bảo giải thoát các con tin và đánh bại Hamas.

Chiến dịch tấn công trên bộ của Israel vào thành phố Gaza diễn ra sau khi người dân được lệnh sơ tán tới khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở phía nam Dải Gaza, song chỉ một phần nhỏ dân cư ở đây rời đi.

Tháng trước, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo, kế hoạch tấn công thành phố Gaza của Israel sẽ khiến 1 triệu người Palestine sống tại đây có nguy cơ bị buộc phải di dời. Một quan chức quân sự Israel ngày 15/9 thống kê, tính đến nay, ước tính 320.000 người Palestine đã rời khỏi khu vực này.

Trong một diễn biến có liên quan, một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm nay (16/9) kết luận, Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza và các quan chức cấp cao của Tel Aviv, gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kích động những hành động như vậy.

Ủy ban LHQ trích dẫn các ví dụ về quy mô của các vụ giết người, chặn đường viện trợ, di dời cưỡng bức và phá hủy một phòng khám đa khoa để củng cố kết luận về tội diệt chủng, đồng thời lên tiếng ủng hộ các nhóm nhân quyền và các bên khác đã đi đến kết luận tương tự.