Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Times of Israel.

Theo CNN, ông Netanyahu có tuyên bố trên trong bối cảnh sự phẫn nộ toàn cầu gia tăng vì cuộc xung đột Israel - Hamas đã kéo dài gần 2 năm ở Dải Gaza và châu Âu kêu gọi cấm vận vũ khí cũng như trừng phạt Israel. Ngoài ra, các đối thủ chính trị cũng đang đổ lỗi cho ông Netanyahu khiến vị thế của Israel trên trường quốc tế bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại một hội nghị của Bộ Tài chính hôm 15/9, Thủ tướng Netanyahu nói, nền kinh tế Israel cần phải thích nghi với "đặc tính tự cung tự cấp", trở nên tự chủ và ít phụ thuộc vào thương mại bên ngoài. Ông Netanyahu cũng quả quyết, chính ông là người đã mang cuộc cách mạng thị trường tự do tới cho Israel. Theo nhà lãnh đạo này, một trong những ngành công nghiệp then chốt của Israel đang đối mặt với sự cô lập là buôn bán vũ khí. Điều đó có thể buộc Israel phải tránh phụ thuộc vào nhập khẩu vũ khí nước ngoài.

Tuyên bố của ông Netanyahu là sự thừa nhận hiếm hoi của người đứng đầu Tel Aviv về việc Israel đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội của quốc tế khi leo thang xung đột tại Gaza. Nhà lãnh đạo này từ chối thay đổi định hướng, bất chấp cảnh báo của Liên Hợp Quốc và các quốc gia khác rằng những cuộc tấn công sắp tới vào thành phố Gaza sẽ dẫn tới nhiều thương vong và tàn phá hơn.

Israel hiện đối mặt với lệnh cấm vận vũ khí một phần hoặc toàn phần của Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Italia và nhiều quốc gia khác vì chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Tuy nhiên, phần lớn vũ khí nhập khẩu của nước này có xuất xứ Mỹ, nước đồng minh không áp bất kỳ hạn chế nào với Israel. Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Washington đã trì hoãn cung cấp bom cho Israel, song lô hàng đã được chuyển đi sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.