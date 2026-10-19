Trong khi nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) lên tiếng chỉ trích thỏa thuận dầu diesel mới giữa Mỹ và Nga, Hungary đã bày tỏ quan điểm trái ngược và đánh giá cao thỏa thuận này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, nhằm mục đích hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại xứ sở cờ hoa vào ngày 3/11 tới.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar. Ảnh: NurPhoto

Thỏa thuận này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ EU. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni gọi đây là một canh bạc “rất rủi ro”, có nguy cơ làm suy yếu toàn bộ chính sách trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys cho rằng thỏa thuận này “không giúp ích gì cho giá các sản phẩm dầu mỏ cũng chẳng củng cố được sự đoàn kết của cộng đồng xuyên Đại Tây Dương”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về quyết định của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn mới với tờ 444, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tuyên bố: “Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện những thỏa thuận mà ông ấy muốn. Mặt khác, thỏa thuận này lại có ý nghĩa quan trọng đối với Hungary”.

“Hungary đang được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga cho đến tháng 11. Quy chế này được phía Mỹ gia hạn hàng năm. Nếu Tổng thống Mỹ đạt được thỏa thuận về xuất khẩu dầu diesel thì sẽ thật phi lý nếu không tiếp tục gia hạn quy chế miễn trừ này cho Hungary thêm ít nhất một năm nữa”, ông Magyar nói thêm.

Quy chế miễn trừ trên là kết quả thỏa thuận giữa ông Trump và người tiền nhiệm của ông Magyar - cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một nhân vật chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp hạn chế kinh tế do phương Tây áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine.

Vì là một quốc gia không giáp biển, Hungary vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga thông qua các đường ống dẫn. Theo dữ liệu từ S&P Global, khoảng 90% lượng dầu thô của Hungary trong năm 2025 do Moscow cung cấp.