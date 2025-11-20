Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS tối 19/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moscow chưa nhận được thông tin nào từ Mỹ thông qua các kênh chính thức về “một số thỏa thuận xoay quanh vấn đề xung đột ở Ukraine”.

Bà Zakharova cho hay: “Có những kênh chính thức được biết đến ở Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan, thảo luận cũng như đàm phán. Những kênh đó phải được sử dụng. Bộ Ngoại giao Nga không nhận được bất kỳ thông tin nào về bối cảnh nêu trên từ phía Mỹ”.

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi hãng tin Axios trước đó cùng ngày dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, chính quyền Trump đã soạn thảo một kế hoạch hòa bình mới gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Được biết, nội dung bản kế hoạch đòi hỏi phía Kiev phải đưa ra một số nhượng bộ về lãnh thổ.

Theo tờ The Hill, nhiều chính trị gia Mỹ ủng hộ Ukraine đã đặt nghi vấn về thông tin trên. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nhấn mạnh, ông không biết gì về kế hoạch đó. “Bất kỳ kế hoạch nào cũng phải có sự hậu thuẫn của các cam kết quân sự mạnh mẽ từ Mỹ dành cho Ukraine”, ông Graham nói.

Các nghị sĩ Cộng hòa khác như Mike Rounds cũng xác nhận “không biết bất kỳ chi tiết nào về bản kế hoạch”. Trong khi đó, nghị sĩ Cộng hòa Don Bacon chỉ trích Washington “đã đàm phán với Nga mà không có sự tham gia của phía Ukraine và gia tăng áp lực lên Kiev”.